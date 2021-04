La estructura de la 4T, la traigo yo: Leonel Serrato

No soy ni abogado, ni notario, ni telonero de discurso del “Pollo”, solo somos socios electorales

Leonel Serrato Sánchez, candidato del PVEM y PT a la presidencia municipal de la capital de San Luis Potosí, luce relajado, confiado en el triunfo, seguro de que Ricardo “El Pollo” Gallardo y él, representan a la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado, y una muestra clara es que “yo traigo toda la estructura territorial que lo hizo ganar en 2018”.

Candidato a la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez / Juanita Olivo

Y pasadas las elecciones, promete recuperar al partido MORENA, arancárselo a Mario Delgado y los usurpadores que se lo apropiaron, “porque no me he ido de ahí, brincos dieran, los del Verde son nuestros socios electorales, no me voy a casar con Ricardo –Gallardo- ni me voy a divorciar de la 4T; al “Pollo” le imprimimos el ingrediente de ser un candidato alineado con las políticas públicas de AMLO y nosotros obtenemos la fuerza metropolitana que nos permitirá ganar”.

¿Con tu adhesión, legitimas a Ricardo?

Yo no, ¿Quién soy yo para legitimarlo?. Sólo soy un ciudadano, lo va a legitimar la gente con su voto. Yo no fui su principal crítico, yo lo denuncié en la Fiscalía, sus críticos son Xavier Nava y Juan Manuel Carreras quien lo metió al bote. No soy ni abogado, ni notario, ni telonero de discurso del “Pollo”, solo somos socios electorales.

Candidato a la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez / Juanita Olivo

Quiere a Xavier Nava en la boleta para darle una lección en las urnas, para que no ande usando el nombre de su abuelo –Salvador Nava- a quien conoció hasta los 13 años de edad pues estudiaba en un internado en Suiza con las damas vicentinas, ¿cómo se atreve a hablar de resistencia civil si ni siquiera se acercó a ese momento histórico?. Entiendo que cree que al llevarlo en el acta de nacimiento puede usufructuarlo pero Nava es patrimonio de México, no de la familia ni siquiera de doña Conchita que ya no entiende de razones.

“Xavier Nava trae varios negocios que no pudo concretar y por eso se aferra: la urbanización de la Sierra de San Miguelito, el permiso para Horacio Sánchez y Germán Larrea para construir en terrenos de la Minera, la concesión del tren ligero en las vías urbanas con la empresas Kansas y las deudas de campaña donde gastó un mundo de dinero”.

Candidato a la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez / Juanita Olivo

Y se muestra condescendiente. “Cuando ganemos, les voy a autorizar los permisos para la Minera siempre y cuando Horacio y –Germán- Larrea Mota vivan tres años ahí, yo les regalo la casa, para que nos indiquen si el arsénico que se depositó 110 años ahí no es peligroso para la gente; están vendiendo veneno, con una remediación simulada. Eso debe prohibirse aun con sus novedosos sistema de encapsulamiento de los graseros que fueron cubiertos con polímero. Huele a corrupción”.

Luce retador y reparte parejo: a Mario Delgado lo reto a que caminemos por la plaza ver a quien huevean y eso si no le rompo el hocico cuando lo vea por traicionar a MORENA y al presidente de México.

De Mónica Rangel asegura que “¿cómo la doctora muerte va a representar los intereses de la transformación nacional, si ha estado pegada al presupuesto los últimos 18 años?. ¿Octavio Pedroza? Es el gerentillo de las mismas mafias, no representa nada. Y Juan Manuel Carreras, copto a MORENA y se ha dedicado a perseguir a Ricardo –Gallardo-, él lo metió a la cárcel, no sé que pleito traigan”.

Candidato a la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez / Juanita Olivo

“Mario Delgado está loco, es un traidor y un vendido, ha puesto de parapeto la defensa del proyecto del presidente para tapar sus porquerías, ha agarrado dinero –y soy abogado y notario y se lo que digo-, aquí ha despreciado a la gente, no tiene vergüenza, lo reto a que caminemos en la plaza a ver a quien huevean, a mi que dice que soy usurpador o a el que es un vendido. A mi quien me invitó a trabajar y me evaluaba era el presidente López Obrador”.

Serrato Sánchez no sólo se conforma con tener a la estructura lopezobradorista de su lado sino que va por quienes se quedaron defendiendo la marca, con la doctora Rangel y con Nava, “iremos por ellos, uno por uno, personalmente. La doctora ni los conoce y Xavier financia a FREENA, el movimiento contra el presidente”.

Explica su llegada al Partido Verde. “Al ejercer como delegado del gobierno federal en la zona metropolitana de San Luis, lo primero que nos dimos cuenta es que estaba un diseño institucional, estatal y municipal, hecho para que no pasaran las cosas que la 4T pretendía. El gobernador y algunos alcaldes, entre ellos Xavier Nava tenían la firme intención de que el presidente cumpliera pero no prosperara, entorpeciendo temas como la seguridad”.

Candidato a la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez / Juanita Olivo

“No firmaron los convenios para que desplegara la Guardia Nacional, el alcalde ni siquiera se paró una vez a las reuniones de seguridad, hubo boicot para la difusión de los programas, nunca recibimos ayuda mas que nos prestaran unos toldos y sillas, cuando los programas que estábamos distribuyendo le quitaba una carga brutal al municipio: las pensiones de adultos mayores, de personas con discapacidad, las becas de suyo le resuelven el problema al municipio de forma tremenda. Pero a nava le importaba más ir a patearle la puerta al presidente pidiendo dinero para lo que ya tenía”.

“Por eso lo hice, primero por MORENA que fue cooptado por el gobernador para poner candidata, por el partido que debió haber ganado y quedará en tercer lugar. Mario Delgado creyó después que Xavier era el doctor Nava porque así se lo vendieron Tomás Calvillo y Lázaro Cárdenas Battel y nunca se imaginó que iba a tener la resistencia básica del partido. ¿Qué podíamos hacer? Detenernos o seguir el impulso de la 4T”.

Candidato a la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez / Juanita Olivo

“Hablamos con quien teníamos que hablarlo –si me dices que con el presidente te digo que no se- y dijeron “adelante”. Y aquí estamos.

Sus propuestas se enfocan en la seguridad pública. Convertir a la Policía Municipal en una Guardia Civil que opere de forma similar a la Guardia Nacional e integrar a Soledad y municipios aledaños para poner los filtros más allá, “tenemos que llevar a los adversarios de San Luis mucho más lejos”. Y sobre la falta de agua, señala que es falso que no se puedan perforar pozos porque los mantos se recuperan. “Haremos 180 Interapas, uno en cada pozo, para mejorar la gestión a través de los propios ciudadanos, en lugar de tener un organismo grande e inservible”.

