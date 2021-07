La elección de SLP ha sido validada por el INE: Torres Sánchez

El triunfo de Ricardo Gallardo Cardona sigue firme y asumirá su cargo el próximo 26 de septiembre toda vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió anoche el dictamen de fiscalización de los gastos de campaña de la coalición en la que participó el gobernador electo, determinando que no se rebasó el tope de gastos de campaña.

Así lo informó a las y los potosinos el abogado y próximo secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien puntualizó que la elección del pasado 6 de junio se sostiene porque el INE ha revisado los gastos operativos de la campaña de Ricardo Gallardo Cardona y determinó que no se rebasó el tope de gasto para dicho fin y que por el contrario, subejerció 9 millones de su presupuesto.

“Grupos que no encuentran una salida digna a su derrota electoral desinforman a las y los potosinos, omiten decir que el INE ya resolvió que Gallardo Cardona no usó más recursos de los permitidos para su campaña y sólo dicen que hay tres quejas más que el INE turnó a la Unidad Técnica de Fiscalización para su mayor análisis y si resultaran procedentes, la sanción más severa que podría determinar es una multa, no la nulidad de la elección”, aclaró.

Torres Sánchez convocó a la ciudadanía a mantenerse unida y en espera de la llegada del próximo gobierno estatal, que emprenderá transformaciones de suma importancia para las y los potosinos de las cuatro zonas del Estado en materia de salud, educación, infraestructura y seguridad pública.

“Desde hace varias semanas el gobierno electo ha venido trabajando con todos los sectores de la sociedad estamos viendo hacia adelante, buscamos un solo San Luis no un San Luis dividido, no se vale que un grupo que busca únicamente un interés personal o una salida digna para ellos frente a sus errores quieran contaminar todo este proceso democrático en el que las y los potosinos eligieron a sus representantes en el gobierno”, expresó.