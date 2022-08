"La donación de sangre salva vidas": CETS

En México se donan diariamente unidades de sangre, sin embargo como en muchos países latinoamericanos, aún se depende de la donación de familiares o amigos para el abastecimiento y autosuficiencia del país, por lo que se sigue trabajando para generar conciencia sobre la importancia que tiene la donación de sangre voluntaria, altruista y de repetición como la fuente más segura para los pacientes.

La Directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. (CETS), Esmeralda García Rangel, indicó que es importante generar una cultura de donación en la población y aumentar la seguridad sanguínea “la donación de sangre salva vidas, por lo que seguimos invitando a la población a acudir al Banco de Sangre más cercano para realizar donaciones, tomando conciencia de lo importante que es su participación”.

Esmeralda García, informó que en el pasado mes de julio, en las Instalaciones del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea se realizó la segunda Campaña de Donación Altruista de Sangre con la Guardia Nacional, a la que acudieron 65 personas, recolectándose 54 donaciones efectivas; y en el Hospital del Niño y la Mujer acudieron 50 personas voluntarias y se obtuvieron 35 donaciones.

Además, la promoción de la donación de sangre voluntaria que se llevó a cabo en ocho empresas en la zona industrial, dio como resultado la obtención de 153 donaciones efectivas.

Para convertirse en un donante de sangre, requiere, ser mayor de 18 años y menor de 65, tener buena salud, no haber tenido cirugía en al menos 6 meses, no perforaciones, tatuajes en al menos 12 meses, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni medicamentos en al menos 48 horas y llevar contigo identificación oficial. Si tienes dudas comunícate al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (444) 815 33 99 y 820 16 71.