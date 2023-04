LA CTM local se deslinda del sindicato “Miguel Trujillo López” de Goodyear

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en San Luis Potosí, se deslindó, de toda relación con el Sindicato “Miguel Trujillo López” afiliado a la CTM, y dirigido por Tereso Medina, luego de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), suspendió a media jornada el proceso de legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo con la planta Goodyear San Luis Potosí.

Así lo comentó en entrevista con El Sol de San Luis, el secretario general de la central obrera en la entidad potosina Emilio de Jesús Ramírez Guerrero quien destacó que Tereso medina, líder del sindicato de trabajadores “Miguel Trujillo López”, es también dirigente estatal de la CTM en el estado de Coahuila, y es quien directamente deberá responder y resolver el conflicto ante las autoridades competentes, ya que hay de por medio temas de tipo penal por los hechos.

Ramírez Guerrero dijo que la afiliación del sindicato es directamente en las oficinas centrales de la organización obrero sindical, por lo que aclaró también que la CTM San Luis Potosí no fue convocada en lo que concierne al proceso “para nada absolutamente”.

Reiteró que a nivel local la CTM no tiene ni información ni relación alguna ni con el sindicato “Miguel Trujillo López” ni con su dirigente Tereso Medina, “si lo conozco y sé quién es, pero en este caso la CTM no participamos, no tenemos personalidad ni tampoco interés jurídico en esto”.

Resaltó que luego de suspenderse el proceso por supuestas inconsistencias inclusive del orden penal, el tema lo debe atender directamente el sindicato que representa Tereso Medina, “porque es el que organizó el proceso, el Comité Nacional de la CTM no sé si esté enterado, pero indudablemente él será quien deba solucionarlo con las autoridades”.

Agregó que queda en manos de las autoridades, la intervención y resolución del conflicto, y la aplicación que señalen al respecto, ira por el camino de la legalidad, “la CTM está comprometida con los procesos de legitimación libre y justo, como lo indica la nueva Ley Federal del Trabajo, por lo cual respalda el actuar de la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la solución del tema de la planta de Goodyear en San Luis Potosí.