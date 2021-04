La contienda por la gubernatura de SLP sólo está entre Morena y la Coalición

En entrevista con Carlos Loret de Mola, para el medio internacional Latinus, la candidata de MORENA a la gubernatura, Doctora, Mónica Rangel Martínez, afirmó que la contienda en San Luis Potosí solo será entre dos candidatos quien representa a la coalición y ella, “existe un tercero, pero ahí se quedará, en tercer lugar”.

Aseveró que las encuestas en ocasiones son de tendencia y al final de cuentas son un negocio, por lo que sirven de manera interna para saber hacia que rumbo se debe la campaña, pero no son decisivas, por lo que hay que trabajar de manera efectiva para ganar el animo de la gente y ganar en las urnas.

A la pregunta si existe la preocupación de que llegue a ganar quien va en tercer lugar, Rangel Martínez señaló que hay cierta preocupación, pero más que nada es de la propia población, “cuando visito los domicilios en mis caminatas en busca del voto, una de las preocupaciones que manifiesta la gente, quien dice, que de llegar esta persona a un lugar de decisiones, la inseguridad crecerá y el temor a eso y junto con lo que se vive actualmente en todo el estado, no vivirán con tranquilidad, por eso es el temor, además que nosotros como gobierno vamos a luchar contra la impunidad, la delincuencia y la corrupción”.

Aseveró que en este caso todos como ciudadanos tenemos derechos a votar y ser votados, sin embargo, a quien les corresponde sancionar e investigar las irregularidades, así como si existen delitos que perseguir es a las autoridades correspondientes, “en tanto nosotros trabajamos para lograr el triunfo el próximo 6 de junio”.

Le reiteró al periodista, que tanto el candidato de la coalición, como ella misma, hasta el momento hacen una campaña de respeto, cada quien con su trabajo y con sus propuestas, y la gente será quien decida en las urnas.

En cuanto a si tiene temor a que la candidatura por alguna falta al proceso de selección como candidata de MORENA, la Doctora Rangel, le contestó que no existe ningún temor, primero porque la selección se dio dentro de los términos legales y no habrá ningún problema primero de estar en la boleta y segundo, que no tiene duda de que ella será la ganadora.