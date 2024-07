“La candidatura se la debo al esfuerzo que hice en lo personal”, revira Galindo a Rocha

Como antidemocráticas calificó Enrique Galindo Ceballos, las declaraciones de la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, de quien dijo no necesitar para designar a quienes integrarán su gabinete en la próxima administración municipal.

Luego de que el Alcalde capitalino se pronunció en contra de la reforma a los estatutos del PRI para que su dirigente nacional Alejandro Moreno se mantenga en el cargo otros ocho años, la dirigente estatal del partido reprochó que Galindo Ceballos le debe al PRI la candidatura en la que ganó la reelección, incluso señaló que en la negociación el Alcalde prometió cinco direcciones municipales para el Revolucionario Institucional.

Cuestionado al respecto, Galindo Ceballos dijo considerar que las declaraciones de la dirigente del PRI son antidemocráticas, los partidos por eso quebraron, y el PRI por eso quebró, por limitar la expresión, la voz, el posicionamiento, por eso le inician procedimiento a (Alberto) Rojo Zavaleta, porque opina, eso es altamente antidemocrático”.

Respecto a que le debe su candidatura al PRI, reviró que “la candidatura se la debo al esfuerzo que hice en lo personal para ser candidato”, además señaló que los resultados que obtuvo el partido tricolor bajo la dirigencia de Sara Rocha en este proceso electoral, “son los más desastrosos que ha habido en el estado”, salvo los obtenidos en la Capital potosina, donde él fue candidato.

En cuanto a la designación de quienes integrarán su próximo periodo en la administración municipal, manifestó que la regla es “ni cuotas ni cuates”, y aunque reconoció que analizará la designación de funcionarios con los distintos partidos que forman la coalición PRI-PAN-PRD, advirtió que “también eso se gana; ya me sentaré con la Presidenta si quiere, y si no ni modo, no la ocupo”.

En otro tema, el Edil capitalino adelantó que la próxima semana anunciará algunas acciones y cambios a implementar, principalmente en la Dirección de Comercio, para evitar que se repita una tragedia como el accidente en el antro Rich; esto incluiría modificaciones al reglamento para aplicar “medidas más drásticas tomando en cuenta la dimensión del incidente”.

Así mismo, aseguró que de acuerdo a los resultados que arroje la investigación de la Contraloría en torno a este accidente, tomará “decisiones estructurales” para la Dirección de Comercio.