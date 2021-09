La búsqueda no ha terminado... niña de Veracruz no era Zoé Zuleica

No era Zoé; este jueves la señora Carolina Gómez acudió a Veracruz con la esperanza de haber encontrado a su hija desaparecida hace seis años, sin embargo regresa con la mala noticia de que la búsqueda no ha terminado.

Este lunes, la señora Carolina Gómez Rocha denunció falta de apoyo por parte de la Fiscalía General para corroborar si su hija Zoé Zuleica Gómez había aparecido en Veracruz, donde fue localizada una menor con las mismas características de su hija.

Este jueves finalmente se pudo realizar la diligencia y la mujer acudió a Veracruz acompañada de un representante de la fiscalía potosina y de Ricardo Sánchez, del Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruiz".

Ella había solicitado un encuentro con la menor para verificar si se trataba de su hija, y además se le practicó una prueba de ADN, "desgraciadamente no es mi hija, no es Zoé Zuleica, nos mostraron una prueba de ADN y no fue necesario ver a la niña, me voy triste porque no es Zoé".

Debido a ello, pidió a la población continuar con la difusión de la ficha de búsqueda de Zoé, pues mencionó que hasta ahora no ha sido suficiente la difusión que se le ha dado, toda vez que sigue sin tener noticia del paradero de la niña.

La pequeña desapareció a la edad de 5 años en 2015, cuando fue sustraída de una camioneta en el municipio de Soledad, desde entonces su madre la ha buscado y promete continuar hasta dar con ella, "hasta encontrarte".

