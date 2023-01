La autonomía es fundamental para hacer ciencia en pro de la sociedad

“Con la autonomía, en este caso la que ofrece la UASLP, es la única forma en la que podemos afrontar de verdad lo que los científicos consideramos importante, lo que nos gusta, porque es la única forma en la que nos podemos pasar desveladas, fines de semana, vacaciones trabajando… porque es una pasión y las pasiones sólo salen desde la libertad y eso es muy importante para la universidad, los científicos y los estudiantes”, señaló la doctora Mildred Quintana Ruíz.

Consideró que la divulgación de la ciencia es algo de suma importancia, por ejemplo, para desmitificar que las mujeres no puedan hacer ciencia, pues científicas y científicos deben quitar estas creencias y conocer a fondo cuáles son las necesidades actuales que como ciencia se enfrentan.

“Hay un cambio actualmente, pero no sólo en México, sino todo el mundo y se trata de llevar la ciencia más cerca a las personas, a las comunidades, a toda la sociedad y con ello a mejorar las condiciones en las que vivimos, en todos los sentidos”, destacó.

La doctora Mildred Quintana es investigadora de la Facultad de Ciencias y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y cuenta con nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), siendo una de las seis investigadoras de la UASLP que tiene el nivel más alto otorgado por el Conacyt.

Ha destacado por sus trabajos, principalmente con el grafeno, lo que ha generado interés de países como Inglaterra y China, debido a sus proyectos. Al respecto, la doctora Mildred consideró que México es experto en producir cosas de forma económica, por lo que se han podido extrapolar estos conocimientos para las necesidades de grupos de investigación de otros países.

Actualmente, la investigadora trabaja con un equipo de 15 personas entre químicos, físicos, biofísicos, ramas de ciencias sociales e ingenieros, de postdoc, doctorado, maestría y licenciaturas, con el fin de intentar resolver problemas en conjunto.

Puso como ejemplo la colaboración con China que es con ingenieros para reciclar materiales, darle valor agregado a los desperdicios, como son la recuperación metales preciosos de todos los desechos electrópnicos, aguas residuales de minas y de desechos agroindustriales, de todo ello podemos generar nanopartículas para darle un valor agregado y usarlos en aplicaciones.

Finalmente, la investigadora hizo un llamado a la juventud que está por iniciar sus estudios de licenciatura a entender que no existe una carrera mejor que otra y no dejarse llevar por las que se consideran que son mejor pagadas, ya que eso no garantiza que vaya a funcionar, “debe apasionarles lo que hacen, disfrutarlo, estar dispuestos a hacer sacrificios pues ello los llevará a resolver problemas y aportar en dicho campo a la sociedad”.

Mildred Quintana es licenciada en Química (2001) y Doctora en Ciencias (2005) de la UAM-I. Profesora-Investigadora de la UASLP (desde 2011), responsable de coordinar la Sección del Microscopía de Alta Resolución del CICSaB-UASLP que da servicio a académicos, industriales y sector salud.

Coordina el Doctorado Institucional en Ciencia e Ingeniería de Materiales. SNI 3 (2020-2025), su investigación científica se enfoca en la nano ciencia y las interacciones moleculares para el desarrollo de sensores biológicos, tecnologías en energías renovables, purificación de agua, y detección de agentes patógenos y contaminantes.

Ha construido una red sólida y productiva de colaboraciones con diferentes instituciones en México, la Universidad Tecnológica de Wuhan (China), la Universidad de Trieste (Italia), la Fundación Nacional Helénica de Investigación (Grecia), la Universidad de Mons (Bélgica).

En el 2018 le fue otorgado el Premio de Investigación por la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Exactas, la Cátedra Marcos Moshinsky, y el Reconocimiento COMPETE-SLP por demostrar una alta competitividad en la actividad científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.