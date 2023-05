Karen García, la cabeza de un negocio y de toda una familia

El espejo de la maternidad es complejo, aún más para aquellas mujeres que conjugan su trabajo con su esfuerzo diario en la crianza de sus hijas e hijos, como lo es la historia de vida de Karen García, la tercera generación de mujeres que continúan manteniendo vivo en el consciente colectivo el negocio tradicional de gorditas de horno de su familia.

Este negocio que se encuentra en la entrada principal del Mercado Hidalgo y que lleva por nombre Gorditas de Horno Pepe, es un espacio que le ha permitido a Karen García sacar adelante a su hijo Diego Emilio García González, un pequeño de un año de edad y quién padece una discapacidad visual.

"Es un orgullo estar aquí trabajando, poder llegar a muchísima gente y que la gente nos reconozca , podría decirte tantas cosas que uno siente de trabajar aquí y al ser madre , este es un espacio de refugio que también me permite sacar adelante a mi niño", comentó.

Con más de mil clientes al dia y con una venta que sobrepasa las ocho horas de trabajo, Karen García ha tenido que ingeniarcelas para dividirse entre su trabajo y su vocación diaria de maternar.

"Es difícil alejarme de mi hijo, que otras personas lo cuiden, estar al pendiente de él aunque sea a la distancia, no es fácil es un esfuerzo diario el que hago, porque para mí es muy difícil estar sin mi hijo, pero lo hago porque hay que salir adelante".

Una historia que seguramente se refleja en decenas de potosinas que como Karen, tienen que salir a trabajar mientras sus hijos crecen y se desarrollan, tal vez pudiendo perder pasos.importantes en su desarrollo, sin embargo, es un esfuerzo al que muchas madres están obligadas y que sin duda en algún futuro, todo ese sacrificio se verá recompensado.

"Yo todo el embarazo me la pasé aquí, de hecho a mi bebé me lo traía al principio, ya por cuestiones de climas y eso ya no me lo puedo traer, pero el bebé le encanta estar aquí y para mí es difícil dejarlo. Te pierdes de cosas. Yo creo que él también me va entender bastante y las mamás que pasan por esto también, uno sacrifica muchas cosas , sobre todo tiempo con ellos".

Karen García sabe que como madre trabajadora se ha perdido muchas cosas, avances en el desarrollo de su hijo, tiempo de convivencia , sonrisas, caricias y momentos de risas y llanto con su pequeño, pero así es la vida para ella, que dispone de todo su esfuerzo para mantener a su hijo, su hogar, una familia.

"Pues nos perdemos de a lo mejor sus primeras movimientos o nos mandan fotos , de mira ya comió esto, etcétera, pero gracias a Dios de aquí sale para darles a ellos una muy buena calidad de vida, por ejemplo en mi caso yo tengo mi hijo tiene una discapacidad, entonces pues tiene que estar aquí también y tiene que saber de dónde viene y tiene que saber que el mercado es parte de él también".

Sin embargo y pese a los obstáculos, Karen García se considera una madre trabajadora afortunada, pues puede ver a su hijo crecer en los mismos espacios en los que ella se desarrollo en su niñez y además de tener la fortaleza de seguir adelante y enseñarle lo valioso que es la vida, aún con las advertencias y claroscuros que aparecen en la misma.

"Ser madre me ha cambiado la vida drásticamente. Yo creo que a todas como mamás, pero te digo en cuestión de todo lo que he vivido con mi hijo, me ha dejado experiencias gratas. He conocido muchas personas que me ayudan, que me alientan , hasta clientes que están al pendiente de la salud de mi niño".

Sin duda, Diego Emilio es un bebé afortunado, los brazos que le cobijan cada noche, son los de una madre que a pesar de las dificultades ha sabido abrazar las diferencias, comprender las adversidades de la vida y con sus condicionantes, ha aprendido a maternarlo con amor, con esfuerzo y sobre todo esperanza.

"Yo le amando un mensaje a todas las mamis como yo, pues que gocen a sus hijos, también de la manera que puedan, está muy bien, no hay una manera concreta de crianza, las madres nos diversificamos y nos acoplamos y cualquier forma está bien, ellos nuestros hijos siempre nos amarán ".