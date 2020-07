Justicia selectiva y bandera electoral con el caso Emilio "N.", señala abogado

Hay una gran diferencia en el trato que el gobierno federal está dando a Emilio "N.", de quien se presume ha cometido delitos graves en agravio de la nación, con otros casos de políticos y exfuncionarios a quienes con menos agravantes se les mantiene privados de su libertad y con procesos mas duros, por ejemplo, a Rosario Robles.

Así lo consideró el abogado José Mario de la Garza Marroquín, “vemos otra vez este tema de justicia selectiva, con poca transparencia en el proceso, y que en asuntos de mucho menor importancia y trascendencia para el país, las personas quedan privadas de su libertad.

Local Magistrados, sí podrán aspirar a ser un Fiscal

“Este combate a la corrupción es un combate a modo, hay personas que están en el gabinete federal que también han cometido actos de corrupción, y jamás se les procesa y hay otros como el caso de Rosario Robles entre otros que son procesados mediáticamente”.

“Y en este caso que se anuncia como el gran acto de combate a la corrupción, todos los actos en los que presuntamente Emilio "N." participó y se le da un trato preferencial y mucho circo, si así va a ser el combate a la corrupción pues nos preocupa”.

Llama la atención, dijo, “que se criticó tanto a administraciones anteriores como el caso de la maestra Elba Esther Gordillo y otros, y en un caso análogo de la ex secretaria Rosario Robles por una acusación de muy baja trascendencia porque la acusación es la falta de información que debió dar al presidente de la República, por un delito de omisiones, con eso la tienen presa.

Local SLP tendrá Centro de Conciliación Laboral

“Y a Emilio "N." que se le tuvo que extraditar, que involucró a sus parientes se le da un trato preferencial, y misteriosamente a la fiscalía no se le ocurre pedir prisión preventiva al Juez, los dos criterios que hay para solicitarla son el riesgo de fuga y la peligrosidad en este caso, Emilio "N." se había dado a la fuga, se cumplía totalmente con uno de esos criterios”.

Considero que al caso Emilio "N." se le da un trato más que de justicia, de tipo político, mediático en un contexto de sacar provecho electoral, “si, yo veo que la manera de clasificar a Emilio "N." como colaborador en la investigación, de que va a dar nombres, datos para procesar a otras personas, no ha quedado del todo claro, no se sabe en qué contexto, no se sabe si reparará el daño, hay mucha información en el aire al respecto”.