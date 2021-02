Junto con Sonia Mendoza, una docena se despide del PAN

Junto con Sonia Mendoza Díaz, una docena más de panistas presentaron su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), que “se analizarán para darles cauce interno”, señaló su dirigente estatal, Juan Francisco Aguilar, quien aseguró que esas bajas “no nos distraen de la meta final; hoy estamos sumando en torno al esfuerzo de militantes de muchos partidos, por lo cual no podemos dejar de trabajar para este fin”.

Aunque no especificó quiénes son los que a la par de Mendoza Díaz acudieron a darse de baja del partido, una fuente al interior mencionaron que, hasta el momento, no hay directivos ni personajes de peso entre ellos. “Estamos analizando y muchos de ellos no tienen militancia o desde hace mucho meses ya se habían ido”, se dijo extraoficialmente.

De los que se han dejado ver, al nuevo proyecto político de Mendoza Díaz se han sumado Adrián Ibáñez, Rogelio Arteaga, David Hernández, Arturo Ramos, Carmen Ledezma, Rebeca Suarez Terán, entre otros, varios de ellos liderazgos en la zona huasteca.

No es la primera vez que un destacado panista anuncia con bombo y platillo su salida del blanquiazul, al que luego han vuelto, como si nada, como es el caso de Mario Leal Campos, que en abril de 2018 renunció a su más de 30 años de militancia; o el también ex alcalde Jorge Lozano Armengol. Así también, el ex diputado Carlos Mier o Enrique Alejandro Flores, o el actual regidor Jaime Waldo Luna, entre otros.

“NOS APENA QUE SE VAYA DE ESA MANERA”

El dirigente del PAN en San Luis Potosí dijo que son respetuosos de las decisiones personales de la diputada Sonia Mendoza Díaz. “Es triste que tome la decisión de irse; sobre todo porque es una de las políticas que el PAN ha tenido la oportunidad de trabajar desde muchos espacios, diputaciones locales, federales, y la senaduría.”

Recordó que la actual legisladora ha formado un patrimonio político y económico muy importante en el servicio público abanderando al PAN, por lo que consideró que su partida deja también detrás una trayectoria de muchos años.

“Nos apena que se vaya de esta manera…”, y apuntó que los señalamientos de la legisladora son infundados, pues apuntó que ella es una gran conocedora del funcionamiento de los órganos internos de decisión, en los cuales tenía presencia como integrante del Consejo Estatal y de la Comisión Permanente Nacional.

Hizo un llamado a toda la militancia activa a que no cese su trabajo en todo el Estado, pues dijo que hay grandes intereses de personajes impresentables que buscan debilitar los esfuerzos de quienes sí quieren trabajar por San Luis Potosí y dar soluciones certeras a las familias.

