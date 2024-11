Juntas de Participación Ciudadana en Villa de Pozos: requisitos y dónde inscribirse

El municipio de Villa de Pozos prepara la renovación de las Juntas de Participación Ciudadana, y esta semana emitió la convocatoria con las reglas que las y los interesados deberán cumplir para participar en este proceso.

La inscripción y registro de planillas deberá darse en el período entre el 15 y 27 de Noviembre de 2024, en las oficinas sede del Ayuntamiento; se hizo hincapié en que debe cumplirse con la paridad de género.

Se dio a conocer que quienes aspiren a presidir alguna Junta de Participación Ciudadana de colonia o fraccionamiento de Villa de Pozos, deberá registrar su planilla completa, es decir, con los nombres de quiénes ocuparán la vicepresidencia, secretaría y tres vocales, estos últimos con sus respectivos suplentes; también deberá nombrarse un representante para oír y recibir notificaciones.

A la presentación de la solicitud de registro se deberá anexar la siguiente documentación credencial del INE vigente, carta de manifestación de decir la verdad, breve presentación de los objetivos para con su localidad.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Se dio a conocer que para integrar la mesa directiva de la Junta de Participación Ciudadana se deben cumplir los siguientes requisitos: saber leer y escribir, ser ciudadana o ciudadano en pleno uso de sus facultades, no ocupar algún cargo de elección popular ni haberlo ocupado en los últimos tres años, no ocupar algún cargo dentro de la administración municipal, no ser dirigente ni representante de algún partido político, entre otros.

Cabe citar que, en caso de faltar algún requisito al momento de presentar su registro, éste se quedará como pendiente, dando la oportunidad de cumplirlo en el término máximo de dos días; posteriormente, se emitirán los dictámenes de procedencia o improcedencia.

Asimismo, se destacó que el día de la votación -cuya fecha no se ha precisado- los interesados en emitir su sufragio deberán hacerlo con su identificación oficial, de lo contrario no podrá hacerlo.