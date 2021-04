Jugueterías esperan repunte en ventas por el Día del Niño

El Día del Niño suele ser una fecha favorable para las jugueterías potosinas, pues las ventas crecen entre un 40 y un 50 por ciento, en comparación con días habituales, ya que los padres de familia buscan regalar un pequeño detalle a sus hijos con motivo de esta celebración.

Así lo señaló Rafael López, empresario del sector juguetero, quien comentó que por lo general para el 30 de abril, los papás buscan juguetes más económicos para sus hijos ya que suelen gastar como máximo 200 o 300 pesos, a diferencia de la temporada navideña que invierten un poco más en los regalos para niños, como por ejemplo en carros eléctricos, triciclos, bicicletas, y otros juguetes de un precio mayor.

“Sí hay un ligero incremento en estos días, por lo que es la celebración del Día del Niño el 30 de abril, y se empieza a ver un poco más de flujo en los últimos días del mes, pero este año el repunte ha sido todavía menor en comparación años anteriores, previo a la pandemia”, expresó.

No obstante, consideró que muy posiblemente las ventas que se tengan sean muy similares a las del año pasado. Recordó que en 2020, a pesar del inicio de la pandemia y de que la autoridad impuso un confinamiento social obligado, aun así los padres de familia no dejaron de comprar juguetes, pues buscaban de alguna manera compensar el hecho de que no se podían realizar festejos por el Día del Niño.

“El año pasado a pesar de que empezó la pandemia, se veía que los padres de familia estaban preocupados por sus hijos, entonces acudían más a las jugueterías para compensar los festejos, además de que los niños estaban inquietos por estar todo el tiempo encerrados en su casa”, añadió.