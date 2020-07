Juez decreta embargo a Interapas, por adeudos

Inmuebles del organismo operador de agua, Interapas, incluyendo su edificio sede, estarían siendo embargados de no pagar adeudos que mantiene con varios ciudadanos por el uso de predios particulares donde perforaron pozos.

El presidente de la Asociación de Abogados Postulates en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, Efraín Torres Salazar, en representación de afectados, señaló no entender cómo el organismo presume de haber mejorado sus ingresos y no paga los adeudos que tiene.

Aunque no citó la cantidad que el organismo adeuda, señaló que el caso se dirimió en un juzgado, en el que a través del expediente 1440 iniciado en el año 2015 se decretó esta semana el embargo de su sede, ubicada en la planta de Los Filtros, así como de otros inmuebles que se estarían especificando en breve.

"Dolosamente tomaron algunos bienes inmuebles para poder hacerse del servicio de sus pozos; el embargo es para garantizar el pago, porque no quieren pagar a pesar de los requerimientos que se le han hecho a través del juzgado", explicó.

En este sentido, Torres Salazar no descartó la posibilidad de que se ordene una auditoría al Interapas, porque no es posible que presuma -como lo hizo en su recientemente en su informe anual 2019- de un aumento en sus ingresos del 20 por ciento, y al mismo tiempo no pague lo que debe, es decir, se debe aclarar qué se hace entonces con esos recursos.

"Ese informe presentado a la Junta de Gobierno (de Interapas) debe ponerse en tela de juicio; (su director general) manifiesta que se mejoraron los ingresos en 20 por ciento, y que ha hecho obras con recursos propios, pero vemos que lastimosamente no puede pagar las deudas que tiene", señaló.

Y efectivamente, el responsable del organismo, Ricardo Fermín Purata Espinoza, informó que al 31 de diciembre de 2019, los ingresos tuvieron una mejora sostenida del 20 por ciento, respecto al ejercicio anterior, y se realizaron 13 obras realizadas con recursos propios.

El abogado consideró que el Interapas debe poner el ejemplo y pagar sus deudas, así como exige a sus usuarios que se pongan al corriente.