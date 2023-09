Jubilosa, la Arquidiócesis Potosina celebró su CLXIX aniversario de fundación

Con una solemne concelebración Eucarística, presidida por el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, la Arquidiócesis Potosina festejó con júbilo espiritual su CLXIX aniversario.

El jerarca católico acompañado del H. Cabildo Catedralicio, celebró de forma por demás emotiva y con gran solemnidad, la Misa de Acción de Gracias, en la arquitectónica Catedral metropolitana potosina, donde se recordó que con el señor Obispo, Don Pedro Barajas, la Iglesia Potosina fue fundada, un 31 de Agosto de 1854.

Monseñor Cavazos Arizpe, elevó sus oraciones de gratitud al Creador por este gran acontecimiento en los que ha dejado incontables frutos de salvación, tanto espirituales como materiales, por lo que primeramente se dispuso a dar gracias a Dios, para después pedir por los Arzobispos, Obispos, Sacerdotes y fieles que han sido parte de esta gran historia y desde luego, pidió también por quienes conformamos actualmente esta Iglesia Potosina que camina jubilosa, con fe viva y esperanzadora, tratando de dejar huella del Evangelio de Cristo bendito en cada palabra, cada actitud, cada acción realizada y bien logrado.

“Dios bien sabe que somos limitados como humanos, no somos Dios, hemos tenido fallas, limitaciones y errores, pero el cometer errores y corregirlos es un signo de madurez, el no cometerlos más es un signo de conversión y el proponernos algo nuevo es un signo de Santidad que es la base de nuestro ser de Iglesia: la Santidad, porque el Santo es amigo de Dios y el que es amigo de Dios construye no destruye, amén de situaciones diversas en las que alguien quiere encasillar la Iglesia”.

“Qué importante es la vida de los Santos, y vemos qué hábil es el demonio cuando nos hace no venerarlos, nos hace no darles su lugar, porque precisamente nos olvidamos de estrellas luminosas en la vida de toda la Iglesia, y nos han traído la “Buena noticia”, del Evangelio.

“Cuántos hermanos en la fe llegaron aquí como misioneros, a traernos la “Buena Nueva del Evangelio”, cuántos hermanos como nuestro Patrono San Luis Rey de Francia, que en otro país nos dejó su testimonio de fe, y que gracias a Dios su patronazgo está en tierras mexicanas y potosinas”.

“Vemos tantas historias de Santos que vivieron el Evangelio e iluminan nuestro caminar, si tenemos la voluntad de seguir su ejemplo. Somos la Iglesia peregrina, porque somos peregrinos para hacer el bien, como ellos lo hicieron”.

“Vivamos cada uno nuestra misión queridos hermanos, nuestro ser Iglesia, ¡qué hermoso es pertenecer a esos llamados por Dios! para llenarnos de su gracia, de su bondad, pero también para transmitir, en estos tiempos y en las realidades que nos toca vivir, el perdón, la misericordia, la caridad y esa bondad del amor de Dios”.

“Hay que prepararnos espiritualmente para festejar el 170 aniversario de la Arquiodiócesis Potosina, el año 2024, Dios mediante. Se verá la forma de celebrar de la mejor forma posible este gran acontecimiento, por lo que estamos preparando un nuevo Plan Diocesano de Pastoral”, dijo el máximo líder espiritual de los potosinos.

DATO

El 31 de agosto de 1854 fue el día de la erección de la Diócesis, y fue elevada al rango de Arquidiócesis, el 05 de noviembre de 1988, por el Papa Juan Pablo II, siendo nombrado Monseñor Arturo Antonio Szymanski Ramírez, QEPD (t), primer Arzobispo de SLP.

La Diócesis de San Luis Potosí fue erigida por el Papa Pío IX, con la bula Deo Óptimo Máximo largiente de 31 de agosto de 1854.