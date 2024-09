Juan Ramiro, ni ministro ni gobernador; su tiempo ya pasó: Alejandro Leal

El diputado priísta Alejandro Leal Tovías, uno de los integrantes del grupo político “Los Macabeos”, por fin opinó sobre la situación que vive su amigo Juan Ramiro Robledo Ruiz, ex diputado federal de la 4T que impulsó la reforma judicial y defendió la desaparición de los órganos autónomos, hechos por los cuales fue duramente criticado en San Luis Potosí.

Lo descartó para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como se supone que son sus intenciones cuando se abra la votación popular que plantea la reforma electoral que defendió e impulsó, porque “uno de los requisitos que marca hasta el día de hoy la Constitución para ser ministro de la Suprema Corte, es la edad. Y Juan Ramiro ya rebasó esa edad”.

“No llena los requisitos para pertenecer al Poder Judicial, salvo que se modifiquen estos requisitos, se pudiera aspirar. Es un abogado muy estudioso que le ha tocado jugar un papel muy difícil. En el debate, todos coinciden en la urgencia de una reforma judicial, en lo que no coincide la oposición es en la forma en que se está haciendo. Hay una justificación por parte de los partidos de oposición en cuanto que dicen que la reforma judicial debe ser desde las fiscalías, que es donde está realmente el problema”.

Alejandro Leal señaló que ”la gran defensa que hacen los partidos de oposición es que los jueces de amparo son realmente los defensores de los ciudadanos. Son los que detienen los atropellos de las autoridades, de las instituciones, de los policías, de los fiscales, de los presidentes municipales. Ellos están en esa función; deben ser autónomos y no depender de ningún ciudadano porque entonces tú no puedes tomar decisiones con tal y que votó por ti”.

“Juan Ramiro ha hecho un gran trabajo en la 4T. Él es parte de la 4T y no soy parte de la 4T, soy parte de la oposición, respeto los criterios de él, es un amigo mío de toda la vida; fui su compañero de trabajo en diferentes funciones políticas. Hay otros que opinan totalmente diferente, pues es una persona que no coincide con ellos. Pero así es la política. Es un gran diálogo, es un gran debate”.

Tampoco lo ve como próximo candidato a gobernador de San Luis Potosí: he platicado con él en otras ocasiones y dice que su momento para poder gobernar este estado ya pasó. Él dice que ya no tiene la paciencia para poder gobernar. Necesita mucha paciencia, mucha inteligencia, mucha experiencia para poder hacerlo. Los gobiernos, tanto municipales como estatales, les corresponde a los jóvenes. Jóvenes que vienen con muchas ganas de gobernar y de hacer cosas”.

Alejandro Leal dijo que “sigo siendo priísta. He seguido trabajando en el partido. En los procesos electorales me tocó desarrollar varias funciones dentro del partido. Después del proceso electoral estuve en contacto con el partido. Ahora el partido está tranquilo. No he sido llamado absolutamente para nada, pero soy priista de toda mi vida. Espero morirme en la raya como priísta”.