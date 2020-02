Josefina Vázquez Mota vendrá a Rioverde, se sumará a #UnDíaSinNosotras

Bancada panista anunció la visita de la senadora del Partido Acción Nacional, PAN, Josefina Vázquez Mota y el paro de labores para el día 9 de marzo a favor del movimiento nacional #UnDíaSinNosotras.

Marco Gama Basarte senador del albiazul detalló que en el marco del Día Internacional de la Mujer es posible sumarse a esta celebración con la presencia de la panista Josefina Vázquez

El legislador mencionó que la senadora estará acudiendo al municipio de Rioverde y posteriormente estará en la capital potosina para fortalecer la visión de las mujeres en la política.

Nayeli Rivera, comentó que se han decidió a apoyar el movimiento nacional para hacer sentir la ausencia de las mujeres en cualquiera de los ámbitos en que se desempeñen "es un llamado a los gobiernos y a la sociedad para que prevalezca la paz".

En el Partido Acción Nacional, se tiene un 52 por ciento de padrón femenino y afirman apostarle a las cuestiones de género para apostarle a la prevención de inseguridad.

Adelantados caen en violaciones a la Ley

Juan Francisco Fernández Aguilar, presidente del Comité Directivo Acción Nacional, PAN, se refirió al estira y afloje entre interesados a la gubernatura, dijo que puede haber violaciones a la Ley si es que hay alguno que pretenda descuidar la situación, estamos en contacto diálogo, se les ha hecho saber que debe ser respetuoso.

Juicio político contra XNP no tienen tintes políticos

Sobre el juicio político contra el presidente municipal, Xavier Nava Palacios, dijo que no están en contra del alcalde y tampoco a favor de la violencia y mencionó que si existen datos de prueba serán las instancias correspondientes quienes tienen que probar sus dichos.

Se descarta que este asunto tenga que ver con tintes políticos porque la. Persona quien fue agredida no es de ningún partido fue una ciudadana agredida y violentada sin seguir los protocolos de trabajo.

Hizo un llamado para que este asunto se resuelva en tiempo y forma y mencionó que a su consideración se ha mal informado a la población sobre este tema porque aún no hay una definición clara por parte de una comisión jurisdiccional desde el Congreso del Estado.

"Es un proceso como tal y ahorita no siquiera se ha tomado la decisión si se va a abrir la comisión jurisdiccional, todavía no se abre un juicio político, es un proceso legal, nuestros diputados no quieren perjudicar a Javier Nava".