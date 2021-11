Josefina Salazar se compromete a poner fin al divisionismo y a la falta de apoyo a Comités municipales

Josefina Salazar Báez, candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo un encuentro con militancia de Rioverde, en donde se manifestó dolida por la crisis que atraviesa esa institución, "se dejó morir de inanición a los Comités municipales, se segregó a liderazgos panistas y se propició el divisionismo", afirmó.

Dijo que quienes hoy están cómodamente instalados en las estructuras del poder, nada van a hacer por cambiar las cosas, "por eso, la militancia les va a tomar la palabra y los va a rechazar", añadió.

"A todos nos duele que no gobernemos San Luis Potosí y sus municipios, derivado de las malas decisiones, eso no puede volver a ocurrir, se sirvieron del partido", sostuvo.

Josefina Salazar se comprometió, cómo mujer de trabajo que es, a encabezar con firmeza la reconstrucción del PAN, "en mí, tendrán una aliada de puertas abiertas, con visión para construir y juntos transformar a Acción Nacional, palabra de mujer", sostuvo.

Por su parte el Senador Marco Gama Basarte, invitado al encuentro, dio a conocer que al igual que cientos y cientos de panistas que ya lo han hecho en todo el estado, se sumaba al proyecto de Josefina Salazar para brindarle a San Luis Potosí el partido político que se merece.

"Comparto el coraje y la indignación de la militancia, de ninguna manera podemos permitir que cinco ó seis gentes acaben con el PAN. Lo que hoy tenemos no es nuestra esencia, es hora de ponerle fin", sostuvo.

Señaló que con mucho respeto a las otras dos contendientes, Josefina Salazar es la mujer que puede encabezar la reconstrucción del partido.

"Es posible, es alcanzable, tenemos todo para hacer las cosas bien y darle un nuevo rostro a Acción Nacional, no nos quedemos sólo con el enojo y la frustración, demostremos el próximo 11 de diciembre el deseó de cambio, dando un golpe de timón al PAN votando por Josefina Salazar", agregó.

Al dar la bienvenida a Josefina Salazar y la militancia que la acompañó, Elizabeth Moran,

Presidenta del Comité Municipal de Rioverde, pidió a todos los panistas estar conscientes de donde se encuentran, "y hacía donde queremos ir, así de claro, sin más explicaciones, todos sabemos nuestra realidad", enfatizó.

Garantizó piso parejo en Rioverde y pidió a los militantes no vender su consciencia.

Por su parte, Bertha Yolanda Govea, presidenta del Comité Municipal de Cd. Fernández, pidió a todo el panismo aprovechar este proceso para recuperar la esencia del partido, con sus principios y valores.

En el encuentro Josefina Salazar escuchó de la militancia presente, señalamientos muy sentidos por la mala conducción del partido.

José Luis Gallegos, destacado militante con 24 años de trayectoria, señaló que los panistas de a pie, "estamos hartos de que las candidaturas se decidan en una oficina de la Capital, sin conocer los municipios a donde nunca se presentó el Presidente del partido, pero yo no me pienso ir, no voy a renunciar, yo me quedo para asegurarme que los que se vayan sean ellos", indicó.

"Yo quiero una Presidenta que le duela lo que duele a la militancia, que sea confiable y visité a todos los militantes, que los conozca, que una a todos y sea conciliadora, que permita que la familia panista crezca, yo quiero a Josefina Salazar", manifestó.

"Queremos que nos devuelva la fe y la esperanza, se oye muy injusto para usted, porque los responsables son otros, pero no lo es, porque usted es una mujer de coraje, yo le prometo que no estará sola, la vamos a acompañar porque ya no queremos a gente que viva del partido, queremos a un partido vivo", indicó.

Cabe destacar que al encuentro asistieron tambien, cinco ex presidentes municipales y liderazgos representativos de Rioverde y CD Fernández.