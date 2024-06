José Luis Ruiz, el reto de encabezar la estrategia de Seguridad para SLP

Con un mes y un día como Secretario de Seguridad, visita El Sol de San Luis y habla de la realidad de la seguridad en SLP

Nadie tiene el cargo seguro en la Secretaría; se analizan perfiles para el C5 y otras áreas

A un mes un día de haber asumido la responsabilidad de la seguridad de las y los potosinos, el abogado José Luis Ruiz Contreras acepta el reto de mantener a San Luis como un lugar seguro para vivir y para ello, promete cambios de fondo, que ya empezaron.

Por primera vez en mucho tiempo, llega un civil y no un militar o policía federal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; no habían pasado ni 24 horas de su renuncia como Fiscal General del Estado, cuando el gobernador Ricardo Gallardo le anunciaba su nueva responsabilidad.

Es humilde en su postura, no considera una ventaja su condición de ser civil y no militar para estar al frente de la seguridad del estado, pero sí acepta tener sensibilidad con todos los sectores el empresarial, educativo, los medios de comunicación, las instituciones, “mi trayectoria me permite tener una visión mucho más amplia de la problemática o de las incidencias que se presentan en el Estado”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Su equipo de seguridad es discreto y su diagnóstico del estado, aun más: “estamos mejor en comparación con el sexenio anterior. La disminución de la incidencia delictiva va a la baja, principalmente en aquellos delitos prioritarios, con datos duros generados desde la mesa de seguridad”.

No obstante, los diversos delitos que se cometen, homicidios, cuerpos que han dejado en Rioverde, en Cárdenas, pero aún así, "la incidencia del combate ha sido frontal, el aseguramiento de armas, la desarticulación de algunos grupos delictivos, el aseguramiento también de algunos líderes de determinados grupos, eso ha permitido el fortalecimiento tanto en zona media, en la Huasteca, en el altiplano”, señaló.

En la capital del estado y Soledad, existe el reto de desactivar cualquier célula que esté o que pretenda operar.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Destacó la limpieza del proceso electoral en términos de seguridad, hubo una cobertura en todo el estado, una conformación del estado de fuerza con presencia, pero además con grupos de reacción inmediata para cualquier eventualidad, y esto en coordinación con el INE y el propio CEEPAC.

De 179 llamadas que se recibieron el 2 de junio, día de la elección, al número de emergencia 911, solamente 39 fueron positivas y de esas, cinco fueron trascendentes; 54 candidatos solicitaron protección y el día de la elección tres cambiaron a Guardia Nacional y nueve candidatos ganadores mantienen la protección hasta que rindan protesta. Se les asignan dos elementos y una patrulla a cada uno; ninguno ha tenido algún incidente.

Uno de sus principales compromisos es fortalecer la inteligencia: la Secretaría, a través de esta dirección de C-5, se ha equipado muy bien con las cámaras de video vigilancia, los lectores de placas. Se están equipando algunas unidades de las operativas de la Guardia Civil, las radiopatrullas, con cámaras internas también en las unidades, con la finalidad de ver el actuar. Se han implementado más de 111 cámaras en unidades estratégicas.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Estamos por recibir equipamiento correspondiente este año para fortalecer los C-4, el C-5 y seguir equipando a todos los compañeros en el área operativa. Definir estrategias de prevención, en coordinación con diversas instituciones educativas, el sector privado, con el propio Poder Ejecutivo a través de otras instituciones, pero al interior también generar directrices que nos llevan a inhibir el consumo de drogas y estupefacientes, disminuir el robo de vehículos con los mapas de calor, con la finalidad de identificar muy bien los sectores, y eso nos permita, en su momento, disminuir la incidencia que es ahora lo que nos corresponde a nosotros a partir de la prevención”.

Una vez electas las 58 nuevas autoridades municipales, que a partir del 1 de Octubre próximo deberán designar directores de policía, el secretario de Seguridad José Luis Ruiz hizo un exhorto para que se sumen al esfuerzo por parte del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría, en la coordinación de la seguridad pública de todos los potosinos.

“Ese exhorto implica diversas variantes, la primera el fortalecimiento en cuanto a elementos activos debidamente certificados, el equipamiento para que puedan desarrollar su función, llámese unidades vehiculares, también por otra parte el armamento y el equipo necesario que ellos tengan, pero principalmente la capacitación, una capacitación en cuanto a la formación inicial de todos los elementos aspirantes en aquellas municipalidades con la finalidad de que tengan ese acercamiento con la ciudadanía de manera puntual, que sean sensibles ante la situación de cada una de las víctimas y que tengan esa respuesta inmediata”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Con el gobierno de la próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum se mantendrá la coordinación y el apoyo de allá para acá, no obstante que hay quienes aseguran que la Guardia Nacional no apoya en las carreteras federales y crece el número de robos al autotransporte.

“Ese delito ha disminuido en los últimos meses, en este mes la tendencia también es la disminución, sin embargo, ello no implica que bajamos la guardia. Se tiene una cobertura principalmente por parte de la Guardia Nacional, en donde en carreteras federales tiene su presencia, pero también hemos solicitado que nos permita tener esa presencia a partir de la División Caminos, que depende de la Guardia Civil, con la finalidad de tener una mayor cobertura, presencia, disuadir cualquier evento de esta naturaleza y que nos permita aún disminuir las cifras en cuanto al robo de vehículos”

“Continuaremos con el Gobierno Federal en esa coordinación, con la nueva administración de la candidata electa Claudia Sheinbaum, con la finalidad de que también a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se sumen al esfuerzo y coordinación con las voluntades, esfuerzos que tienen tanto los municipios y principalmente el Ejecutivo del Estado”.

José Luis Ruiz es articulado en sus respuestas, como catedrático universitario, es la experiencia que le ha dado su carrera en el Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado, pero cuando se le pregunta sobre los cambios en el C-5 y otras áreas estratégicas, es todavía más claro: nadie tiene seguro el cargo en esta Secretaría, puede haber movimientos en cualquier momento, se están analizando perfiles para que también ocupen las diversas direcciones, en este caso el área de C-5, la dirección, se está analizando diversos perfiles con la finalidad de que se sumen al esfuerzo que está brindando tu servidor”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

La situación en los penales del estado es un tema aparte, pero considera que no son una bomba de tiempo, “es una una problemática que tiene todo el país en cuanto a los internos o a las personas privadas de su libertad, cuya desesperación implica evidentemente que no tengan contacto con sus familias, sin embargo, se enfrentan ante un proceso de un hecho delictivo en el cual deben de estar conscientes de lo que hicieron y dejaron de hacer”.

“Sí, se presentaron en este año eventos recientes que generaron una pérdida incluso de dos elementos de la Guardia Civil, sin embargo, por ello no hemos bajado la guardia en cuanto a la supervisión. El área de custodios ha tenido un acercamiento puntual con la finalidad de prever cualquier situación que se pudiera presentar, por ello estamos también generando estrategias con la finalidad de sensibilizar a toda la población detenida privada de su libertad a efecto de que se incorporen mejor a programas dentro de un plan de trabajo, a programas de reinserción y que permitan en su momento tener un buen antecedente al interior de los centros de reinserción social y que les permita en su momento gozar de su libertad. Esa es la estrategia que nosotros tenemos”.

El estar rodeado de estados con altos problemas de inseguridad genera incertidumbre, “siempre es latente el riesgo, el efecto cucaracha, sin embargo, San Luis está blindado en ese aspecto, con los convenios de colaboración que se han firmado con los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, por una parte con Zacatecas en esta parte del estado, los límites con Villa de Ramos, Santo Domingo, Moctezuma y que nos ha permitido tener esa colaboración efectiva”.

José Luis Ruiz tiene un mes y un día en el cargo, pero parece que tiene mucho tiempo y parece aun más, que por fin, San Luis tiene a un ciudadano, haciéndose cargo de su seguridad.