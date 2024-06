José Luis Chalita Manzur convoca a los potosinos a votar

José Luis Chalita Manzur, candidato de Conciencia Popular a la presidencia municipal de San Luis Potosí, hizo un llamado a la población, especialmente a los jóvenes, para que salgan a ejercer su derecho al voto este 2 de junio.

Luego de acudir a emitir su voto, el candidato de Conciencia Popular hizo un llamado a la población para que este domingo salga a decidir quién desea que gobierne la ciudad.

En ese sentido destacó que a pesar de que hubo mala organización al inicio de la jornada electoral provocando un atraso en la apertura de las casillas, mucha gente salió desde temprano de su casa para emitir su sufragio, "es el día de la democracia, nos encontramos muy motivados, muy contentos porque la gente quiere un cambio, se ven filas impresionantes".

También invitó a los jóvenes a hacer un lado la apatía y que salgan a ejercer su derecho ciudadano, "que recuerden que tenemos que decidir el voto bien razonado, que pongan bien la tache para que no vayan a ser anulados los votos".

El candidato confío en que el Instituto Nacional Electoral (INE) se mantenga imparcial durante este proceso, y pidió a las autoridades evitar que haya corruptelas dentro de las elecciones, "debemos vigilar bien para que se cuenten bien los votos".

En cuanto a las expectativas en torno a los resultados de la elección, se mostró confiado en ser favorecido por la ciudadanía, "no hay mejor encuesta que el cariño de la gente, las encuestas compradas no sirven nada más que para hacer sueños guajiros, pero no hay mejor encuesta que el cariño de la gente y eso se demuestra en la calle".