José Luis Chalita Manzur cierra campaña en el Barrio de Tequis

"El abstencionismo es el rival a vencer, no tuve contrincantes", dijo José Luis Chalita Manzur, candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí que cerró su contienda política en la explanada de la Plaza del Barrio de Tequisquiapan, acompañado de unas 300 personas y el presidente del Partido Conciencia Popular, Oscar Vera Fabregat.

Con matracas y un ruidoso concierto de La Retro de Hugo Rey, se veía a los simpatizantes del candidato participar en este evento. Algunas damas aprovecharon para bailar y sacar los pasos del zumba y huapango.

Pocas caras conocidas vimos en la tarde de cierre de este 29 de mayo, se destacaron la diputada Elena Ramírez, el presidente del Colegio de la Profesión Médica, Antonio Chalita, algunos de los candidatos a puestos de elección popular como Alicia Villagómez, Pedro Vega, Nissa Khan, Valeria Rodríguez, Isaac Blanco, Pedro Bustamante.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En la calurosa tarde se veían ondear los banderines color blanco y naranja, las matracas que algunos niños hacían sonar arriba del Monumento a la Madre.

El candidato a la alcaldía en este cierre, dijo culminar una campaña muy motivado por la gente que vino a brindarle el apoyo, “nos fue de maravilla, el cariño de la gente es increíble; y yo le quiero decir a la gente que si les prometieron agua y seguridad, y no se las dieron, no se las van a dar en los próximos tres años, si no quieren que siga gobernando el partido de Gobierno del Estado, en el municipio la única opción diferente somos nosotros”.

Con casi dos horas de retraso para el arranque del evento, dijo haber escogido el Barrio de Tequisquiapan para este evento por ser uno de los jardines más emblemáticos de San Luis Potosí. Sus propuestas son dirigidas hacia el agua, seguridad y movilidad, “la seguridad, para todas las colonias, todos se quejan de lo mismo, tuvimos a un súper policía de presidente municipal, y la inseguridad aumentó, es increíble el sentir de la ciudadanía; también te platico que en mi gabinete le voy a dar prioridad a la juventud, porque voy a crear el Instituto Municipal de Emprendedores, donde les voy a brindar empleo a los jóvenes tanto en el Ayuntamiento como en las empresas transnacionales con los cuales ya tengo pláticas. En su discurso, Chalita Manzur también aprovechó para denostar a Sonia Mendoza de quien mencionó no es potosina y está contendiendo por la presidencia municipal.

Sobre las encuestas, apuntó que han ido a ofrecerle estos mecanismos y cuando no les pagó no lo pusieron en el ranking “eso es absurdo, no hay ninguna encuesta mejor que el cariño de la gente, y creo que eso se demuestra aquí, no tenemos acarreados, no necesito traer camiones de gente para sentirme querido, la gente que viene es por convicción, la gente es mi mejor termómetro”.

Concluyó que el abstencionismo es el rival a vencer, “no tengo contrincantes fuertes, ellos nada más utilizan todo el dinero, todo el dinero que van a recuperar si entran a la Presidencia Municipal. Mi campaña fue completamente austera con nuestros recursos, increíble porque hicimos una campaña de altura con muy poquito dinero, y así deberían de ser todos, porque las campañas deben de ser con trabajo, no con eventitos cubiertos con techo para que no les den los rayos del sol, uno si supo lo que era caminar por toda la ciudad y bajo el sol, no se necesita despilfarrar el dinero”.