Jornada Nacional de Sana Distancia puede prolongarse si no se respeta: Secretaría de Salud

Si no se acatan las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ésta pudiera prolongarse aún más, advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, al destacar que ha habido un relajamiento no solamente en la población, sino también en algunos establecimientos que han mantenido el servicio.

La Secretaria de Salud recordó que la Jornada Nacional de Sana Distancia concluye el 30 de mayo, esto ante las denuncias de apertura de bares y la duda que ha surgido en algunas personas que tienen la creencia de que este lunes ya se podrán reanudar actividades, indicó que incluso hay preguntas recurrentes respecto a si bares, antros y otros establecimientos ya podrán abrir a partir de este 18 de mayo, lo cual descartó.

Precisó que estos próximos 15 días se realizarán los preparativos para el regreso escalonado a actividades en giros esenciales, entre los cuales se sumaron la minería, la construcción y las relacionadas a transporte, mismos que deberán aplicar protocolos definidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Manifestó que dichas dependencias, en conjunto con la Secretaría de Salud, mantendrán una verificación constante hacia las empresas para garantizar que cumplen los protocolos; el resto de los establecimientos y población, debe mantener las medidas de aislamiento social, pues sigue vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia, "no podemos olvidar que estamos en medio de la epidemia, que estamos por entrar a la parte más complicada".

En ese sentido, Rangel Martínez advirtió que si en los próximos días aumenta la movilidad y la población rompe las restricciones, el confinamiento podría alargarse e incluso suspender actividades en establecimientos donde ya se había permitido volver a operar, "necesitamos de la sociedad para poder avanzar, que atiendan instrucciones porque se pone en riesgo no sólo la persona que sale sino el resto de las actividades del estado".

Finalmente, dirigió el siguiente mensaje: "no vale la pena un momento de diversión a cambio de la vida de alguien de tu familia o de tu vida, ¿valdrá la pena una noche de antro? ¿valdrá la pena una comida en un restaurante a cambio de la vida de tu familia? el Covid-19 mata, no pongas en riesgo a tu familia, no te pongas en riesgo, a lo mejor a ti no te pasa nada porque eres joven, pero en casa tienes gente que te ama, que te cuida, que te apoya y que tiene factores de riesgo y que se puede morir".