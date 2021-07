“Jano" Segovia amenaza a alcaldes electos para que se sumen al PVEM: Eugenio Govea

El diputado federal electo del distrito 01 Alejandro “Jano” Segovia utilizó las mentiras al prometer apoyos extraordinarios, el chantaje y la amenaza, para que los alcaldes electos por de Venado Guillermo Martínez Guerra y de Cedral Howard Francisco Aguilar Vergara por Movimiento Ciudadano, se sumaran a las filas del PVEM y mostraran su apoyo incondicional a Ricardo Gallardo.

Así lo denunció el presidente estatal del partido Movimiento Ciudadano Eugenio Govea Arcos al afirmar que se trata de alta traición no solo al partido sino a su persona y a su familia pero sobre todo a las personas que votaron por ellos “como candidatos de nuestro partido y no del Verde, por los terribles antecedentes de Jano Segovia y su gavilla de bandoleros que tiene asolada la región”.

“Todo mundo sabe quienes son y a que se dedican los Segovia, por lo que no dudamos que en los próximos días puedan anunciar que mas presidentes municipales electos se sumen al Verde, “hay mucho de trasfondo en esto, es un lodazal que tenemos qué denunciar, es un asunto de carácter político ciertamente pero de una política desleal”.

Govea Arcos expuso que “los presidentes municipales electos se están entregando al Verde porque, entre otras cosas, les prometieron recursos para obras donde podrían llevar su ‘moche’ al tiempo de que les ofrecieron impunidad, protección, por eso dan ese paso cuando ni siquiera han asumido el cargo para el que la gente los eligió”.

“Como Movimiento Ciudadano nos deslindamos de la gestión pública que realicen los presidentes municipales de Cedral y Venado, porque esta operación política que realiza el Verde para coptarlos no tiene madre, no tiene nombres, es un fraude no a la ley sino a la confianza de miles de personas que votaron por ellos bajo otras siglas”, puntualizó Govea Arcos.

