"Jamás me voy a rendir hija"; cuatro años sin Zoé

“No importa los años que sean pero tengo que encontrar a mi hija, rendirme: jamás, tengo que sacar fuerzas de donde sea”, fueron las palabras de Carolina Gómez Rocha, madre de la niña Zoe Zuleica Torres Gómez, quien este viernes cumplió cuatro años desaparecida.

Este 27 de diciembre se cumplió un año más de la desaparición de Zoé Zuleica, quien a los cinco años de edad fue sustraída de un vehículo en Soledad de Graciano Sánchez en 2015; al respecto, su madre, Carolina Gómez, señaló que estos años han sido difíciles, no solamente al llegar a una fecha especial como el 10 de mayo y no tener a su hija consigo, sino también por buscar la manera de explicarle a sus otros hijos y nietos, cómo es que la menor no ha regresado a casa.

Mencionó que todos los días se pregunta en dónde está su pequeña y pide a Dios que regrese, y le dirigió un mensaje a la niña: “aquí estoy buscándote, jamás me voy a rendir hija, donde estés escúchame, veme, donde quiera te voy a buscar, hasta debajo de las piedras te voy a buscar, nunca me voy a rendir hasta tenerte conmigo y saber que estás bien, porque mi corazón de madre me dice que tú estás viva y nunca me voy a rendir”.

También envió un mensaje a quien tiene a la menor, “siempre te voy a suplicar que me regreses a mi hija, aún estás a tiempo que me la regreses, yo no busco un culpable, yo busco a mi hija”, y pidió a la población difundir la foto de Zoe para ayudar a su localización.

Aparte, Alejandra de la Rosa Aguilar, asesora jurídica de Carolina Gómez, indicó que en materia legal ha habido avances ya que se han agotado líneas de investigación, incluso han acudido a otros estados en donde se han reportado avistamientos de niñas con características parecidas a Zoé, sin embargo puntualizó que no hay avance en lo humano hasta dar con el paradero de la niña, y aunque no ha sido localizada, señaló que tampoco hay una línea de investigación que indique ya no está con vida, “no vamos a descansar hasta encontrarla”.