IP pide resolver conflicto del servicio de agua sin afectar la movilidad

Organismos empresariales están dispuestos a ser intermediarios entre la autoridad correspondiente y la población en general, para resolver los conflictos relacionados al servicio de agua potable, esto con el fin de evitar que se generen otras afectaciones que involucren a terceros, como el bloqueo vehicular que perjudicó a trabajadores de la Zona Industrial la tarde del miércoles.

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, hizo un llamado tanto a la autoridad como a los vecinos de las colonias afectadas por la falta de agua, a buscar un camino más adecuado para solucionar este conflicto, y así evitar que se perjudique la movilidad, ya que el bloqueo en la avenida Salvador Nava provocó que estuviera detenido por una media hora gran parte del personal de la Zona Industrial.

No obstante, aclaró, no se puede dejar de lado este problema de tipo social, en el cual no sólo es cuestión de que el INTERAPAS pueda resolver el abasto de agua con pipas, sino también que la Comisión Estatal del Agua (CEA) logre reparar las fallas recurrentes que hay en "El Realito".

“Entendemos que hay cosas que requieren atención prioritaria, y lo del agua potable es una situación de atención inmediata, pero lo que sí no estamos de acuerdo es que se afecte a terceros, que en este caso es parte de la misma población. Nosotros como UUZI, y creo que no hay inconveniente por parte de la Alianza Empresarial, nos ofrecemos en un momento dado como intermediarios, así como lo hemos hecho en otros conflictos, para que las autoridades puedan llegar a una solución”, expresó.

Por su parte, el coordinador de la Alianza Empresarial, Manuel Antonio Castanedo de Alba, manifestó que para poder dar un servicio adecuado a la población, en lo que se resuelve el tema de “El Realito”, se deben mejorar las condiciones del mismo INTERAPAS y, para ello, dicho organismo merece más inversiones.

Asimismo, consideró que esta falla técnica es de "vicios ocultos", por lo que, es necesario que se revise bien el contrato que se tiene con la constructora que llevo a cabo la construcción de la presa. En ese sentido, solicitó al INTERAPAS y a la CEA a encontrar todas estas fallas de “El Realito”, porque la CEA es el propietario del ducto que viene de la presa, y quien está fallando al Organismo Operador Municipal del Agua.