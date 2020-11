IP espera resultados electorales de EUA sin conflictos

Empresarios potosinos manifestaron que cualquiera que sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos, se espera que sea reconocido el triunfo del candidato que quede electo, y que no se generen conflictos sociales o políticos, pues elegir un nuevo presidente no sólo impacta a la población estadounidense, sino a todo el mundo, debido a la gran importancia que representa EUA en diversos temas, sobre todo en el económico.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, consideró que, tomando en cuenta el antecedente que ya se tiene con el actual presidente Donald Trump, sería bueno tener un cambio en la presidencia, sobre todo para ver si se mejora el trato hacia uno de los principales socios comerciales de EUA, que es México. No obstante, en caso de que quedara reelecto Trump, difícilmente podría mejorar la relación con nuestro país.

Mundo Joe Biden inicia jornada electoral con visita a tumba de su hijo

“Creo que es difícil encontrar otro dirigente de EUA que tenga la misma relación que ha tenido Donald Trump con México, quien desde el inicio no ha dejado de perseguir e insultar a los mexicanos. Cualquier presidente sería más benéfico, no creo que se puedan encontrar otro con ese encono hacia los mexicanos y sobre todo hacia los migrantes, quienes han vivido cuatro años con un problema fuerte de deportación y con el miedo encima. Esperamos que se resuelva con una mayoría para que no haya problemas de reconocimiento de voto”, apuntó.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, opinó que cualquiera de los dos candidatos que resulte electo, traerá retos para México pero también beneficios, por lo que “tendremos que ser muy institucionales para llevar una buena relación” pues, recordó, EUA es nuestro principal socio comercial en materia económica, exportaciones, de flujo migratorio, etc., y viceversa.

“Es muy importante que, de lo que decidan los estadounidenses, nosotros como país y en este caso las autoridades federales, tengamos una relación muy institucional para que la mayor cantidad de acuerdos y alianzas que se puedan construir en beneficio de México, se logren y esto se convierta en proyectos e inversiones en nuestro país”, expresó.