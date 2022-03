IP a favor de mantener el cambio de horario, sí genera ahorro de energía

Empresarios del sector industrial en San Luis Potosí se manifestaron a favor de que se mantenga el cambio de horario, tal y como existe actualmente, un horario de verano que abarca los meses de abril a octubre, y un horario de invierno de octubre a marzo. Afirmaron que sí genera un ahorro de energía y económico para la población, y sobre todo para las empresas industriales.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, consideró que, si desde el Gobierno Federal hay la insistencia de que exista solo un horario, el que mejor conviene es el horario de verano, por el ahorro de energía que genera; aunque, lo mejor es que siga habiendo un cambio de horario, dos veces al año.

En ese sentido, dijo que dependiendo del sector es el ahorro de energía que se tiene, pero se estima que es de aproximadamente un 20 por ciento.

“Tenemos estudios donde el cambio de horario ayuda a que haya una disminución en el gasto de energía eléctrica, principalmente, y, curiosamente esto sucede cuando el horario se adelanta 1 hora (horario de verano). Podría haber la posibilidad de que se mantenga el mismo horario todo el año, pero yo sugeriría que se escogiera el horario de verano para que quede fijo, porque es el que permite un mayor ahorro, aunque en invierno nos estaríamos levantando con mucha oscuridad”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Ismael Puente Morón, señaló que es un error eliminar el horario de verano, pues al haber menos luz natural se consume mucha más energía eléctrica; esto sin duda afectará económicamente a las empresas, pues hay plantas que consumen mucha luz por el tipo de procesos que llevan a cabo.

“No es factible porque se va a maximizar el consumo de energía, y no le vemos el caso a ello. Uno de los principales beneficios del cambio de horario es por las horas del día y el ahorro de energía que se tiene, entonces no podemos pensar en eliminar el horario de verano para que se consuma más luz y que duren menos los días. Es un tema controversial lo que propone el señor Presidente, ojalá que no lo dejen hacer más cambios, como en el tema de energías renovables”, externó.