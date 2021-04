Inyección de estímulos monetarios en EU, favorece al peso mexicano: Juan Carlos Ferrer

La moneda mexicana se ha beneficiado del debilitamiento del dólar y ha tomado cierta ventaja, impulsado por los estímulos fiscales y monetarias implementados en Estados Unidos para mejorar su economía.

Así lo informó el catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Juan Carlos Méndez Ferrer, cuestionado sobre el comportamiento del dólar ante el peso mexicano y viceversa, a lo que respondió que “efectivamente en los últimos días, ha habido una racha positiva del peso mexicano, pero si ampliamos más el panorama, al año pasado en particular, cuando inició este asunto de la pandemia, la cuarentena, la cotización del dólar llegó a los 25 pesos y al día de hoy la tendencia es hacia la baja”, explicó.

Añadió que estos ‘vaivenes’ se deben a un factor externo a México, se trata de la economía de los Estados Unidos, país como otras naciones, preocupado por economía implementó políticas estimulantes, siendo fiscales y monetaria.

“Entonces estas políticas que se empezaron a implementar significativamente el año pasado, con la meta de tener una economía más sana, se ha logrado superar, ahora se busca que la actividad económica se vaya recuperando, entonces aquí viene un problemita, en la medida que una economía se va recuperando, puede provocar inflación, entonces en los últimos meses eso ha sido una preocupación más de Estados Unidos”, detalló.

Y es que, el economista dijo que ahí viene otro tema que justifican el comportamiento favorable actual del peso, y ha sido la caída en la tasa de interés en la deuda soberana estadounidense de largo plazo.

“Y si la inflación se empieza a salir de control la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central en México, puede llegar a un inflación del 2% ...y es altamente probable que empiecen a subir las tasas de interés, entonces eso nos va a pegar a los nosotros en varias formas, y en una de ellas, la que más interesa, es la cotización del dólar frente al peso mexicano”, precisó.

Mendez Ferrer dijo que hay que tener un poco de cautela porque el escenario sigue siendo complicado, sobre todo cuando empiecen a publicarse las cifras de inflación en Estados Unidos, más aún si llegan altas tasas inflacionarias, “la Reserva Federal tendría que hacer un ajuste en la política monetaria, y, yo, residente en México o inversionista en México, en materia financiera tomo mi dinero, me voy a los Estados Unidos y me voy al mercado cambiario en México, compro dolares y me vuelvo un demandante de dólares y esto va a provocar que suba el dólar”, citó como ejemplo, una situación que pudiera ocurrir.