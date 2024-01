Invitan a participar en el Retiro de Kerigma en SLP

Bajo el lema “Ven a vivir un encuentro con Cristo que pueda transformar tu vida” se llevará a cabo el retiro de Kerigma este 03 y 04 de febrero, en la Casa de Cursillos de Cristiandad.

La entrada sería el sábado a las 13:00 horas y la salida el domingo a las 17:00 horas. Pueden participar jóvenes y adultos de cualquier estado civil. El cupo es limitado.

La invitación la hace la Dimensión de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, a través de su Equipo de Evangelización, bajo la cita bíblica: “Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

La Casa de Cursillos de Cristiandad está ubicada en Amado Nervo # 456, colonia Tequisquiapan. Puede apartar su lugar llenando la ficha de inscripción.

La cooperación es de $300 pesos por persona. Para mayores informes puede comunicarse al: 444-2348327 o al 444-2390531.

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, el Equipo de Evangelización de la Dimensión de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis Potosina, integrado por el matrimonio confirmado por la Señora María Leticia Robledo Álvarez y Martín Ibarra Castillo, acompañados del Señor Ángel Duque Salazar, miembro fundador del equipo Kerigma, ellos 3 explicaron claramente a este medio de comunicación qué es un kerigma:

Señalaron:

“El kerigma es un encuentro personal e íntimo con Cristo Bendito.

En sí un kerigma siempre nos va a hablar del amor de Dios, pero de un amor personal, incondicional, eterno, un amor muy íntimo entre Dios y nosotros.

El amor de Dios no nos pone condiciones, como lleguemos a ese momento del encuentro personal con Cristo, a través de los temas que les vamos a ofrecer en este retiro, los participantes se van a sentir amados por Él”.

“El saberse aceptados y amados es muy importante, porque los participantes, van a constatar que tienen un lugar especial en el corazón de Dios, es decir que son aceptados”.

¿Qué es lo que se opone a este aspecto importante de tener un encuentro personal e íntimo con Cristo?

"Sin duda alguna es el pecado, porque es el rechazo al amor de Dios".

¿Cómo rechazamos el amor de Dios?

Pues de diferentes maneras, como el querer llevar una vida apartada de Dios, queriéndonos independizar de su amor, su protección, sus bendiciones, el no querer dejarnos guiar e iluminarnos por Cristo y hacer oídos sordos a su palabra divina”.

“Hay personas que no quieren tener nada que ver con Dios, --aunque muchas personas no hagan nada malo--, y aún viviendo “dizque bien”, se alejan de Dios y no lo quieren en su vida, por diversos motivos, uno de ellos puede ser porque no quieren comprometerse con Cristo, porque eso implica vivir en plenitud su Evangelio; y eso es precisamente lo que no nos permite disfrutar y ser felices teniendo Su amor”.

“Pero la buena noticia, que es la que nos dá precisamente el kerigma es que nuestro Padre Dios nos perdona, no nos juzga como merecen nuestros pecados, siempre es misericordioso, y su misericordia es eterna, por eso envió a Su Hijo Jesucristo para salvarnos, para mostrarnos su rostro, para mostrarnos como nos ama, pues su misericordia es eterna e infinita para cada uno de nosotros, no hay pecado que Dios nos pueda perdonarnos".

"Aunque le fallemos a Dios, nos olvidemos de Él, le demos la espalda y lo tratemos de evadir, Él siempre estará esperándonos para aceptar Su llamado, Su amor, Su gracia, Su perdón por nuestras faltas, pecados, debilidades, errores e innumerables defectos”.

“Tenemos como prueba de su amor, el Evangelio de San Juan Apóstol y Evangelista, 3, 16 que nos dice: “Tanto amó Dios al mundo que quiso entregarle a Su Hijo único, para que todo el que creyera en Él tenga vida eterna”.

“Esto nos da clara muestra del profundo amor que Dios nos tiene, porque nos ofrece a Jesús, que es el rostro de la misericordia del Padre, como nos lo dice el Papa Francisco; y es Jesús Quien nos viene a mostrar esa realidad de un Dios que nos ama verdadera e incondicionalmente y se hace cercano a nosotros, viene a nosotros y se acerca a nuestra miseria, a nuestro pecado, a nuestras tinieblas en las que nos sumerge el pecado, porque Cristo es la luz”.

“Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen: “Levántate y resplandece, porque Jesús que es luz, y es fuente de todo amor, de perdón y de paz ha llegado; El quiere que nos reconciliemos unos con otros, que tengamos una verdadera paz espiritual, pero esa paz que nada ni nadie debe robarnos, porque Jesús que es la luz, quiere rescatarnos de las tinieblas del pecado, quiere sacarte de esa situación que estás viviendo de amargura, tristeza, de complejos, de profunda depresión, de enfermedad en el alma que nos lleva a sentir innumerables vacíos, esa tristeza que no nos deja ser felices, y es que es precisamente nuestro pecado el que no nos deja ser felices”.

Recordemos que el diablo es "padre de la tristeza". Por eso nunca verán un Santo de Dios triste, ellos fueron siempre alegres, porque vivieron la alegría del Evangelio.

“Dios nunca nos va a desamparar, y siempre está esperándonos, como al hijo pródigo, no nos juzga como merecen nuestras culpas, más sin embargo, San Juan, Evangelista nos da la condición para que la felicidad en Dios sea una experiencia viva en nosotros, una realidad que podamos gozar: “…para que todo el que crea en Él tenga vida eterna”. O sea "la única condición es creer en Cristo como Hijo de Dios, como “El Mesías” que envió nuestro Padre a rescatarnos del pecado, a redimirnos, el aceptarlo como nuestro Redentor es la única condición es creer”.

“Si vamos con un psicólogo, por ejemplo, tienes que creer en él, tenerle confianza, decirle todo lo que tienes y sientes por tus errores y debilidades, le contamos nuestros problemas, y además debes pagarle su trabajo de varias sesiones, y aquí con Jesús ¡¡es gratis!!, el perdón es gratis, solamente es creer en Jesús, y ese creer es entregarme a Él, por lo que la fe debe ser vivida con obras".

"Por eso cuando Jesús comenzó a predicar dijo: Conviértanse y crean en el Evangelio, en la “Buena Nueva” que es Jesús, es decir, creer es la palabra clave”.

“Esa es la proclamación de kerigma, que Jesús es la “Buena Nueva”, Quien nos está diciendo “Ven y come de este Pan de Vida eterna, acércate a Mí, aliméntate de Mí. Nos dice: Come mi carne, descansa y bebe mi sangre, nos exhorta a amarlo y creer en la Eucaristía, que es el encuentro con El Amado, el encuentro con Jesús que me está esperando, porque la Eucaristía es el cúlmen de nuestra fe”.

“Abrámosle el corazón a Cristo, creamos en Él, confiemos en Él, para no perdernos en vicios, en vanidades que ofrece el mundo que deja al ser humano cada vez más vacío, de tal forma que alegrías, y se pierde en trivialidades que no valen la pena”.

“Jesús está vivo, no se trata de seguir una serie de Mandamientos o de condiciones, sino que el primer paso es saber que Jesús está vivo y me ama, que podemos tener una relación viva con Él. Yo creo que eso es importantísimo, porque a veces buscamos hacer varias cosas para no dejar pendientes y no, Dios nos dice: “Deja todo lo demás y sígueme”, ése es el primer paso para tener un auténtico kerigma, es decir un encuentro íntimo y jubiloso con Jesús vivo”.

“Ojalá los jóvenes le den ese lugar especial a Cristo en su corazón”.

Por último narraron la vivencia de un joven que casi moribundo por el SIDA se convierte y le dice a Jesús a punto de morir que cree en Él; pone su vida en sus manos y se la entrega con un corazón transformado, en respuesta, Dios le permite vivir tres años más, cuando le aseguraron los doctores que no pasaría la noche.

Varias experiencias de vida como ésta, narraron los entrevistados constatando las auténticas conversiones que hace un kerigma.