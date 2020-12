Invitan a fortalecer medidas contra la influenza

Con el fin de evitar posibles contagios y complicaciones por influenza es importante fortalecer las medidas preventivas y no bajar la guardia, señaló José Luis Capistrán Colunga, Responsable Estatal del Programa de Influenza de los Servicios de Salud en el Estado.

En la actual temporada alta de influenza, no se tiene registrado algún caso en el Estado, sin embargo es importante que la población conozca los síntomas que se presentan por este padecimiento y solicitar con tiempo su atención ya que la influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, que es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa.

“Los signos de influenza son: fiebre de 38 o más grados, tos y dolor de cabeza, acompañados de uno o más de los siguientes síntomas: escurrimiento nasal, enrojecimiento nasal, congestión nasal, dolor de articulaciones, dolor muscular, decaimiento (postración), dolor al tragar, dolor de pecho, dolor de estómago, diarrea, estos últimos considerarlos en los niños, así mismo considerar la irritabilidad como signo cardinal en lugar del dolor de cabeza, además recordar que puede no haber fiebre en los pacientes adultos mayores o en aquellos que estén tomando medicamentos que le ayuda a controlar la fiebre”.

No obstante, sugirió adoptar algunas medidas preventivas que van encaminadas a reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus de influenza, tales como: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol; al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; no escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos; no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos; limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Otras de las recomendaciones emitidas son: el quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas antes mencionados. Y por favor eviten los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, abrigarse bien, y con esto me refiero a que también deben de proteger y tapar nariz y boca.

La vacuna de influenza estacional se fabrica cada año en laboratorios especializados que siguen las más estrictas prácticas de higiene y calidad. Por lo que detalló que: “las personas que deben vacunarse son: niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, personas mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud, cualquier persona y en especial los adultos jóvenes, que tengan: enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, enfermedades del corazón, insuficiencia renal, diabetes, VIH/SIDA o cáncer y antecedente de tabaquismo”.

En caso de presentar síntomas de infección respiratoria, acudan inmediatamente a solicitar atención médica y no automedicarse, es importante que sigan las recomendaciones de su médico y eviten tener contacto con otras personas. Así como no acudir a lugares muy concurridos y procurar no saludar de mano, beso o abrazo.