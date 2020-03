Invita Condusef a presentar quejas vía electrónica

La Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) invita a la población en general a realizar a presentar sus inconformidades desde sus casas u oficinas a través de su Porta de Queja Electrónico, a fin de evitar que la gente salga para acudir a las oficinas a interponerlas físicamente.

La dependencia federal explicó que los principales beneficios que ofrece este portal es atención las 24 horas y durante todos los días del año, con ello la gente puede evitar tener que salir, hacer largas filas y tener que esperar por varias horas; se ahorra tiempo y dinero en transporte, además de que se puede monitorear en línea el estado de sus reclamaciones.

Actualmente los principales reclamos que mayormente se han registrado están relacionados con tarjetas de crédito y débito, así como con cuentas de nómina; y las causas por las cuales se han presentado las quejas, por esta vía electrónica, son por cargos no reconocidos, cancelaciones de tarjetas de crédito no atendidas, disposiciones no reconocidas en cajeros automáticos y depósitos no aplicados en la cuenta.

Para que la queja pueda ser atendida por la instituciones financieras, los usuarios deben tomar en cuenta que para ellos deben elaborar su escrito de reclamación relatando la forma clara del producto y la causa por la que se está inconforme, de acuerdo con lo indicado en el portal y anexar los documentos que corresponden.

También deben revisar que la identificación esté vigente y se encuentre legible y completa, digitalizada por los dos lados y que sus datos coincidan con el escrito de reclamación, de lo contrario sus quejas podrían ser rechazadas.