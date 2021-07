Invita alcalde de Soledad a los de 18 y más, a recibir vacuna vs Covid-19

Soledad de Graciano Sánchez.- Con un llamado a no dejar pasar la oportunidad, el presidente municipal, Gerarado Zapata Rosales, invitó a la población entre los 18 y más de edad, a registrarse para recibir la vacuna contra el Covid-19.

Aunque no precisó una fecha para que se realice esta jornada, dijo que serían los siguientes en ser inoculados, “se terminó la jornada para los de 30 años y más, aunque empezamos con poco afluencia, se logró vacunar a más de 40 mil ciudadanos”, declaró el edil.

Local Se debe sensibilizar a la sociedad para evitar más contagios: Clúster Médico

Para la siguiente jornada, que es la de 18 años, los más jóvenes, “aún no se tiene fecha, las autoridades de la Secretaría del Bienestar nos comentaban que podría ser en agosto, pero todavía no hay fecha confirmada y nosotros, pedimos que se vacunen para protegerlos y que no se quede nadie sin la vacuna”, expresó.

Zapata Rosales, enfatizó que con la vacunación de este grupo etario, se logrará un importante avance en la vacunación a nivel nacional, y contar con más ciudadanos protegidos.

Recordó que el registro para ser partícipe de este beneficio, puede efectuarse en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, por lo que exhortó a los jóvenes que no se han registrado aún, lo hagan, así como al resto de la población mayor de edad que no se ha aplicado la primera dosis.

No te puedes perder más temas de El Sol de San Luis ↓↓↓