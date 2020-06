Inviable que indígenas cultiven la marihuana: Sedarh

No hay certeza de que en San Luis Potosí haya condiciones para el cultivo de la marihuana, para conocer la viabilidad se requiere realizar estudios de subsuelo, clima y otros, sin embargo no es un cultivo que este autorizado por lo cual tampoco pueden realizarse esos estudios.

Así lo destacó personal de la Dirección de Agricultura de la SEDARH, "todos los cultivos tienen un paquete tecnológico, es decir cuentan con estudios previos de adaptación a clima según variedades, en que tipo de terrenos, que fertilizantes etc. Es en base a estos paquetes tecnológicos que se realizan las siembras, pero como la marihuana no es un cultivo legal en este país, no existe paquete tecnológico para ver la viabilidad de su siembra".

En esta área se detalló que para realizar los estudios de que tipo de suelos, climas, variedades y zonas, son propicias para la siembra y cosecha de la marihuana, éste debe ser un cultivo legalizado.