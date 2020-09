Investigarán a “periodistas piratas”

El pasado domingo 13 de septiembre en el Congreso del Estado se llevó a cabo el cambio de Directiva y afuera del recinto legislativo, simpatizantes de MORENA intentaron ingresar para protestar; entre ellos, había algunos con gafetes de “prensa” y aseguraron ser periodistas, sin serlo.

La presidenta de la Comisión de Atención a Periodistas diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, anunció que presentará a los integrantes de la Comisión de Atención Periodistas, una propuesta para que se analicen los videos de lo ocurrido ese día e ir hasta las últimas consecuencias contra los “periodistas piratas”.

Acusan a personas de portar gafet de periodista sin serlo

“Es un delito hacerse pasar por algo que no eres, el periodismo no es cualquier cosa y lo que hicieron estas personas cobijadas bajo una supuesta labor periodística no se debe quedar así, llevaré este caso ante la Comisión, analizaremos los videos y actuaremos en consecuencia”, dijo.

La diputada Beatriz Benavente destacó que la labor periodística merece respeto, “los periodistas se conducen con transparencia y honestidad, representan a un medio, esta gente quiso usurpar funciones y no podemos permitir que se corrompa el trabajo del periodista en San Luis solo porque los agitadores se ostentan como reporteros para denigrar la profesión”.

Hizo un llamado a la cordura a los actores políticos, “me parece muy cobarde tratar de boicotear el trabajo periodístico con el argumento de que un reportero se identifica con un grupo de poder o con otro y esperamos que, quienes vayan a contender, sea gente que se presente ante la ciudadanía con propuestas, sin desacreditaciones, filtraciones o golpeteo”.

“Todos los periodistas tienen que ser tratados con respeto y atendidos por quienes pretenden ser candidatos, si no tienen humildad y disponibilidad de tener contacto con la prensa como candidatos ¿qué clase de servidores públicos pueden llegar a ser?”, señaló Benavente Rodríguez.

Lamentó la legisladora la polarización y ataques contra los reporteros y medios de comunicación que se ejerce desde la presidencia de la República, “el presidente de México debe recordar que en los últimos 18 años recurrió a la prensa para promover su movimiento y ahora se la pesa cuestionando, desacreditando y desgastando a quienes los critican, debería ser más tolerante y respetuoso de los medios en general”.