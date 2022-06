Inversión de 4,000 MDP para SLP en Plan Integral de Movilidad

Con una inversión inédita, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona e integrantes del Consejo Consultivo Potosí presentaron el Plan Integral de Movilidad para la zona metropolitana, con una bolsa de 4 mil millones de pesos y una inversión estatal global de 25 mil millones de pesos en obras en todo el Estado durante la gestión 2021-2027.

Con esta inversión del dinero de las y los potosinos se detonará la economía, se modernizará la infraestructura urbana y se mejorará la movilidad y la seguridad de la zona metropolitana y el resto de los municipios.

Este jueves, en el Salón Mandarinas del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el Mandatario Estatal, junto a empresarios integrantes del Consejo Consultivo Potosí, expuso que éste será el Gobierno de la infraestructura, porque San Luis Potosí ya no será relegado y celebró la cruzada de todas y todos para planificar un Estado con visión de futuro para los próximos 30 años.

“Hoy las y los invito a que hagamos sinergia en el trabajo, hoy ya no existe el: 'no se puede', 'no hay dinero', el 'hoy no, mañana sí'; claro que podemos y construiremos juntos un nuevo San Luis Potosí, próspero, dinámico, igualitario y con crecimiento”, asentó.

Los integrantes del Consejo Potosí: Carlos López Medina y Teófilo Torres Corzo coincidieron en reconocer la iniciativa del Gobernador Ricardo Gallardo para unir esfuerzos en una estrategia de atención a la movilidad urbana de la capital y sus zonas conurbadas, así como mejorar la infraestructura en las cuatro zonas del Estado.

En el plan presentado este día se mencionaron las obras correspondientes a la zona metropolitana, que incluyen la inversión de 4 mil millones de pesos para la construcción de 33 kilómetros de nuevas vialidades y 15 puentes para despresurizar la carretera 57 y agilizar la movilidad de la zona Industrial.

Para el Circuito Potosí se tiene contemplada la construcción de siete puentes en distintas intersecciones, de los cuales este año se construirán los primeros cuatro.

Para la Ruta Alterna Poniente (que actualmente se construye en la prolongación de Avenida Juárez) se construirán 21.5 kilómetros de camino y 3 puentes.

En la Ruta Alterna Oriente (carretera a Rioverde) se construirán 11.5 kilómetros de camino y 5 puentes en distintas intersecciones.

Además, el Gobernador mencionó que adicionalmente se realizan otras obras de relevancia en la capital del Estado como la modernización de avenida Fray Diego de la Magdalena y en breve la de la avenida Himno Nacional por citar dos ejemplos, que también contribuyen al progreso y a elevar la calidad de vida de las y los potosinos.

Gallardo Cardona agradeció a los integrantes del Consejo Consultivo Potosí: Juan Servando Branca Gutiérrez, Coordinador de la Alianza Empresarial y Presidente de la Canaco-Servytur; Félix Manuel del Valle López, Carlos Torres Corzo, Jacobo Payán Espinosa, Jaime Oliva Rubín de Celis, José María Padilla Hernández, Luis Antonio Mahbub Sarquis, Félix E. Bocard Meraz, Alejandro Anaya Mares, Francisco de la Rosa Carpizo, Teófilo Torres Corzo y Carlos López Medina, así como a los líderes empresariales e invitados especiales que se dieron cita en este importante evento.