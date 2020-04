Internet y redes sociales, el apoyo de las Mipymes durante la pandemia

La pandemia por el Covid-19 evidentemente ha generado que muchas micro, pequeñas y medianas empresas cierren sus puertas temporalmente, provocando que sus ingresos se reduzcan de manera considerable, sin embargo “el mundo del internet y las redes sociales” ha permitido que algunas puedan continuar trabajando a distancia y llegando a sus clientes para salir adelante.

Gabriela Escamilla, especialista de marketing de RD Station en México, señaló que es importante que en estos tiempos las mipymes tengan un poco de paciencia y no se estresen porque su actividad ya no es como la de antes; indicó que si bien la gente no ha dejado de comprar artículos, pero sí se está tomando más tiempo y lo está pensando un poco más, y es algo que como vendedor se debe tomar en cuenta, pero “aún hay mercado al que se puede llegar”.

Ante ello, emitió algunas recomendaciones que las mipymes deberían implementar durante el periodo de emergencia sanitaria, a fin de hacerle frente a la difícil situación económica que atraviesan.

1. Tener buena organización para trabajar desde casa, pues aunque pareciera ser sencillo si las mipymes no tienen un plan de trabajo y buena comunicación con su personal, difícilmente podrán sacar adelante cualquier reto que se les presente.

2. Para poder seguir vendiendo, se debe tener un sitio web. Aquellas empresas que no estaban en digital o que sí estaban pero no le daban esa prioridad, es necesario que tengan activo un sitio donde la gente los pueda encontrar, y conocer sus productos o servicios, pero es importante que el contenido sea bueno, pues el sitio web es como el “vendedor” ante el cliente. La ventaja de tener sitio es que permite aumentar el alcance de clientes, el cual puede llegar a ser local, nacional y hasta internacional.

3.- Presencia en las redes sociales. En este aspecto lo primero que se debe hacer es quitarse el miedo, pues no se necesita ser un experto para poder manejarlas y entenderlas; no obstante se tiene que entender que sí se debe destinar un presupuesto para hacer campañas en las redes sociales, pues no sólo se trata de publicar mensajes a los seguidores, sino que se debe invertir aunque sea una cantidad mínima de dinero para poder llegarle a más gente.

Local Ante la pandemia, sobreviven con el trueque

“Hay 14 diferentes campañas en Facebook, esa es la realidad, entonces sí recomiendo hacer una campaña, hay muchos recursos y el mismo Facebook te dice cómo hacerlo paso a paso; si tú quieres generar más visitas, más prospectos, vender, etc., es importante que sí hagas una campaña en redes sociales. No necesitas mucho para hacerla, hay campañas desde 50 pesos y puedes empezar con eso, y poco a poco ver cómo la gente va respondiendo”, expresó.

Dentro de esto también va ligado el tipo de contenido que generas y calidad del mismo, para ello existen muchas herramientas de diseño, como Canvas, que se pueden descargar y que son sencillas de usar, para que las mipymes puedan crear material atractivo para sus clientes y así convencerlos de comprar sus productos.

4. Finalmente, enfocarse los problemas de las personas. Es importante que las mipymes conozcan cuáles son las necesidades de sus clientes, aunque la gente no está saliendo de casa sí está cambiando sus hábitos, entonces se debe buscar cómo resolver sus problemas o inquietudes mediante lo que cada empresa ofrece.