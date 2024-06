Internet, la herramienta de los jóvenes potosinos para votar informados

Tan concretos, como precisos y determinados, así demostraron ser las y los jóvenes que votaron por primera vez a través de las respuestas que dieron al sondeo realizado por El Sol de San Luis en torno a su experiencia, las propuestas de los candidatos, dónde se informan los jóvenes, y qué esperan del próximo presidente o presidenta de México.

Los encuestados fueron estudiantes universitarios quienes apenas rebasan los 18 años

Paola Galván reconoció sentirse ⁠nerviosa e informarse, como la mayoría de los jóvenes en ⁠internet; asimismo pide a quien llegue a la presidencia “⁠que nos quite de pobres”.

Melissa Alcántar de León, se dijo nerviosa porque no sabía que es lo que tenía que hacer “pero mis papás me ayudaron jajaja”, la fuente en internet donde se enteró sobre las propuestas fue en Tik tok.

Pide a quien llegue a Palacio Nacional “que México sea un país más seguro”.

Melanie Bailón Garza, de 18 años, explicó que estaba ⁠nerviosa “porque no sabía el protocolo, pero al final vi que no era tan difícil y los funcionarios me ayudaron” “busqué en la página oficial del INE los pormenores y pido al nuevo presidente o presidenta ⁠que ayude al país”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Sergio Mauricio, 21 años, advirtió que anteriormente ya había votado por gobernador del estado, “pero es mi primera vez por presidente”, se dijo bastante seguro de sí mismo como para ser manipulado por externos.

Su fuente de información fueron fotos de internet, noticieros y varias personas metidas no opiniones políticas incluyendo familiares.

Finalmente sentenció que espera que “las decisiones sean las correctas y que tome el rumbo del país por la mejoría de este con ideas y propuestas que ayuden a prosperar en un futuro”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Emmanuel Martínez Rodríguez, se dijo muy seguro en el proceso de emitir su voto, su fuente fue principalmente la página oficial del INE. ⁠Pide al nuevo titular del ejecutivo nacional “protección y visibilidad ante la comunidad LGBTTQ+”

Quien reconoció sentirse “demasiado nerviosa” fue Shayde Santillán Robles, “realmente no conocía cómo se hacía pero descubrí que no es tan difícil”, explicó al tiempo de advertir que se informó con gente conocida, internet y noticias.

Pidió a la nueva presidenta “que realmente saque adelante el país y cumpla todo lo que dice en sus campañas”.

Finalmente, Karen Veyna pidió que el nuevo mandatario nacional “proponga políticas nuevas de comercio exterior, que faciliten la inversión extranjera para aprovechar el near shoring y que se brinde más apoyo a los estudiantes de educación superior, además que se incremente el presupuesto para mejora de infraestructura y se facilite el transporte de las mercancías a través de la carreteras del país y la recuperación de carretas para tener un libre tránsito”.