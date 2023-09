INTERAPAS va a desaparecer, ya es obsoleto: José Luis Fernández

El Congreso del Estado trabaja en un análisis para determinar si es conveniente la permanencia del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) porque es evidente que su administración está completamente agotada, dijo el diputado José Luis Fernández Martínez.

“Existen una serie de vicios muy importantes en esa parte, el dinero se invierte en todo menos en lo que debería estar invirtiendo; vamos a presentar una serie de trabajos y análisis en materia de agua. Estamos haciendo un estudio muy profundo con el tema de la probable determinación de elevar a categoría municipio a la Delegación de Villa de Pozos, que nos implica una de las partes del estudio tiene que ver con agua potable. Por lo tanto, pondremos en la mesa, creo que a mediados del mes de octubre, ya algunos planteamientos bastante interesantes que pueden servir como base para que iniciemos con esta discusión y veamos cuál es la mejor manera para poder prestar el servicio al agua en San Luis Potosí Capital”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El legislador integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado señaló que “en esta Legislatura particularmente hemos sido muy responsables en ese tema. No hemos autorizado incrementos a las tarifas del agua, a pesar de que algunos organismos operadores han presentado propuestas de incrementos de hasta el 50% de su tarifa habitual”.

El problema en San Luis Potosí radica mucho en la forma en la que se establece el cálculo para fijar cuál es la tarifa media de equilibrio, que así se le llama. Es una fórmula que incluye una serie de gastos, inversiones, derechos, capítulo 1000, etcétera, entre el número de litros que se deben extraer para darle servicio durante un año a la ciudad o al área que se pretende atender, y en función de ese resultante es la tarifa media de equilibrio.

“Nosotros hemos señalado esto con anterioridad, en que las tarifas en San Luis Potosí son muy altas, y no solo por lo que está establecido como cobro, sino por lo que tiene que hacer la gente para hacerse llegar este servicio. El agua más cara es la que no tenemos, y lo digo con conocimiento de causa. Si yo no tengo agua en mi domicilio, no me llega por la red, pues termino contratando una pipa que en algunos casos puede llegar a costar hasta 800 o 1,000 pesos”.

“No se necesita ser un experto en materia de prestación de servicios para calificar al INTERAPAS como pésimo, como reprobado y como agotado. Simplemente los resultados que tiene son desastrosos y nos tienen metidos en una profunda crisis. Lamento mucho que estemos en esta crisis porque en este momento existen todas las condiciones para que los tres alcaldes de Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y San Luis Potosí, eventualmente quien ocupe la titularidad en Villa de Pozos, pudieran determinar un nuevo modelo para poder gestionar el agua en San Luis Potosí”, puntualizó.

Dijo que “entiendo que los alcaldes andan metidos en la emergencia, atendiendo lo urgente y postergando lo importante, porque al final de cuentas lo que nos podría dar estabilidad es que haya un nuevo modelo de gestión del agua en San Luis Potosí. Eso es a lo que nosotros estamos apostando y vamos a iniciar con esta discusión pronto”.