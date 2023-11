Interapas propone programa de incentivos para recuperar cartera vencida en 2023

El director del INTERAPAS Antonio Lugo se ´reunió con diputados de la Comisión del Agua del Congreso del Estado para proponer el programa “En 2023, acaba tu deuda de una vez”, a fin de incentivar a los deudores y recuperar la cartera vencida.

Esta propuesta se suma a la que presentaron diputados del Partido Verde y del PT con el mismo fin, dijo la presidenta de la comisión diputada Dolores García y añadió que el objetivo es buscar un beneficio a la ciudadanía y es una buena propuesta.

En su presentación, el titular de INTERAPAS explicó que la propuesta indica que para ser beneficiados de este programa, el usuario doméstico deberá cubrir en una sola exhibición el pago de la cantidad correspondiente al último periodo de facturación generado en el ejercicio fiscal 2023, cubriendo el saldo que resulte de la aplicación del incentivo fiscal de acuerdo a los rangos de adeudo siguientes: de $1000.00 a $10,000.00 pesos, el incentivo propuesto es del 50 por ciento; de $10, 000.01 a $20, 000.00 el 45 por ciento; de $20,000.01 a $30, 000.00 el 40 por ciento; de $30, 000.01 a $40, 000.00 el 35 por ciento y de $40,000.01 en adelante el 30 por ciento.

Dijo que este programa únicamente sería para el sector doméstico, ya que en el caso de los sectores comercial e industrial, ha habido buena respuesta y se ha logrado una recuperación importante de cartera; además de solicitar que este programa de incentivos pueda mantenerse en el inicio del año 2024, en los meses de enero y febrero.

Los recursos obtenidos se utilizarán para solventar el costo de producción del servicio de agua potable y la operación de la infraestructura hidrosanitaria, que permita prestar los servicios de abastecimiento de agua potable.

Precisó además, que el INTERAPAS se ha centrado en la atención al problema de estiaje, ante la problemática de entrega del líquido por las fallas en el Sistema El Realito.

En este sentido, el diputado José Luis Fernández pidió se revise la situación de los usuarios que no cuentan con servicio medido y a quienes se les cobra una tarifa bimestral, quienes en su mayoría no reciben el servicio de agua de manera regular y que sin embargo, les llega el recibo completo.

“Es la parte que vamos a revisar, hay usuarios que no tienen un servicio que esta medido, y tienen cuota mínima fija que en las zonas donde se tienen problemas con el agua que muchos días del mes que no tienen agua se les factura completo y eso genera que la gente al no tener el servicio no paga y nos metemos a este cirulo vicioso y entonces queremos revisar esto, que se pudiera pagar los días que se tuvo el servicio y que en el recibo se pudiera establecer esto”.

Dijo que también la propuesta presentada por las y los integrantes del GPPVEM considera también otorgar un incentivo a los usuarios cumplidos, como medida para reconocer su pago oportuno.

La legisladora Dolores Eliza García Román, señaló que la Comisión del Agua se declaró en sesión permanente para la revisión de las propuestas de cuotas y tarifas de 21 organismos operadores de agua potable, de las cuales los organismos de: Cárdenas, Cedral, Ciudad Valles, Charcas, INTERAPAS, Matehuala, Rayón, San Ciro de Acosta y Tamazunchale, no solicitan incrementos a su tarifa.

Los organismos que solicitan ajustes son: Axtla de Terrazas, Cerritos, Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, El Naranjo, El Refugio, Rioverde, Villa de Arista y Villa de Reyes.

Y los que no presentaron propuesta y por ende, quedan con los mismos parámetros del ejercicio fiscal 2023, son: Ébano, Tanquián y Tamuín.

Explicó que en algunas propuestas de ajustes, si bien los organismos operadores no solicitan incrementos a la tarifa, si solicitan ajustes en otros servicios, por lo cual se analizarán todas las iniciativas y en su caso, se citará a los directivos para que expliquen sus propuestas, para emitir el dictamen que se presentará al pleno para su votación.