Interapas ineficaz ante problemas generados por lluvias: diputada

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado diputada Dolores Eliza García Román, afirmó las recientes lluvias pusieron en evidencia la mala planeación de las autoridades y del INTERAPAS, para hacerle frente a las inundaciones que han afectado a las diferentes colonias de la capital potosina.

Son miles de personas las que no solamente se quedaron atrapadas en el tráfico sino que sufrieron daños en sus casas, en sus vehículos y en otras propiedades, lo que seguramente la autoridad municipal no va a cubrir, como tampoco ocurre en la realidad con los daños en llantas, rines y suspensiones por los enormes baches.

“Hemos sido testigos y me atrevo a decir que no ha habido algún ciudadano que no haya sido afectado con las últimas lluvias y la mala calidad de las calles de nuestra ciudad, las alcantarillas se encuentran totalmente colapsadas y poco han podido hacer cuando el problema ya está presente, ante una notable falta de planeación por parte de las autoridades municipales y el INTERAPAS”, señaló la presidenta de de la Comisión del Agua.

En redes sociales se han viralizado decenas de videos e imágenes de personas que han sufrido con las inundaciones, donde los trayectos a sus casas y espacios laborales han sido afectados , además otros han evidenciado la falta de agentes de tránsito o protección civil para atender las vialidades, añadió la legisladora.

“Me tocó ver videos donde los mismos vecinos han tenido que entrarle para apoyar a los automovilistas para poder cruzar vialidades, esto ante un evidente descontrol en las mismas, de entrada las de cajón, las que siempre se inundan, pero ahora incluso otras zonas donde han dejado ver vehículos inundados, gente desesperada buscando como ayudarse o salir de los encharcamiento, zonas afectadas de personas buscando rutas alternas para poder llegar a sus destinos, es increíble ver a nuestra ciudad así, el centro histórico un caos total” mencionó la legisladora.

Finalmente García Román hizo un llamado a las autoridades para poner más atención e implementar un operativo a tiempo y mejor planeando, para atender esta situación la cual visiblemente se les salió de las manos .