Interapas “dio lo que tuvo que dar”, dice Guadalupe Torres

El Interapas ya dio lo que tuvo que dar, debe crearse otro instrumento jurídico, una nueva entidad que administre y regule todo lo que tiene que ver con el agua en la Zona Metropolitana.

Así lo consideró el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien recordó que “fueron muchos años en los que a través de esa figura se administró el tema del agua, alcantarillado y drenaje en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro”.

Esto es necesario, urgió, más en este momento en el que pasamos por una crisis en materia de agua, todos los esfuerzos encaminados o tendientes a poder rediseñar su operatividad en San Luis Potosí son buenos, sobre todo porque el que actualmente está ya es obsoleto y está rebasado.

El funcionario estatal añadió que vivimos tiempos nuevos y hay que ajustarse a las necesidades que tenemos actualmente, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la gente se queja de que le cobran el agua y no llega?, cuestionó, “ese es el mejor indicativo de que las cosas están mal, así como que el Interapas está quebrado o no tiene dinero suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago con otras entidades”.

Lo correcto, insistió, sería rediseñar y establecer un nuevo instrumento jurídico que administre el agua.

Cuestionado con respecto a qué pasaría mientras tanto con los compromisos que tiene, aseguró que no hay ningún problema, “esto sucedía lo mismo con los fideicomisos o las entidades de pago que fungían para el tema de la carretera que va de La Pila a Villa de Arriaga, donde se decía que no había forma de quitar las casetas porque eran un compromiso o una garantía de pago de las deudas, sin embargo al final del día estas se rediseñaron”.

El encargado de la política interna en el estado refirió que para el caso del citado Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con respecto a los créditos u obligaciones de pago que pudiera tener, “lo único que les interesa a las diversas entidades es que se les pague quien en su momento lo sustituya, no hay mucho lío”, opinó.

Finalmente, Torres Sánchez advirtió que se deberá ser muy objetivo en la creación de una nueva figura, “apartar el tema político, ser muy cuidadosos, muy técnicos, responsables y profesionales en el diseño de esta nueva entidad”.