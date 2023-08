Interapas adeuda más de un mdp por seguridad para pozos, denuncia Ernesto Barajas

El Secretario General del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez Ernesto Barajas Ábrego lamentó que Interapas adeude más de un millón cien mil pesos por el cuidado y la seguridad de los pozos a través de la contratación de una empresa privada, de la cual no se tiene presencia en el municipio y que aun así se denuncien robos y actos de sabotaje en él municipio.

Estas declaraciones las hace luego de participar en la Junta de Gobierno del Interapas en representación de la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, en donde se presentó el desglose de pasivos que mantiene el organismo operador del agua de la zona metropolitana de la capital.

Martha Zaragoza | El Sol de San Luis

“En la Junta de Gobierno del Interapas se pusieron en la consideración de los estados financieros, en donde se señala que se destina un millón 100 mil pesos a la contratación de una empresa privada de seguridad, no es cosa menor porque si tu ves en los pozos que son de Soledad no vemos esta seguridad” aseguró en entrevista.

En donde dijo que lo que llama la atención, es que en el discurso se diga que se están descuidando los pozos, cuando ellos mismos invierten una cantidad determinada para contratar una empresa de seguridad privada y ahora resulta que esa cantidad es insuficiente “además donde están ahora esos vigilantes de pozos, en Soledad es evidente que no”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Refiriendo que ellos mismos (Interapas) no han tenido la capacidad para organizar donde y en qué sentido se requiere la vigilancia, asegurando que desconocen donde se tenga el recurso, porque no es aplicado a Soledad.

Barajas Ábrego consideró que el tema no coincide, porque además de denunciar robos en sus instalaciones, en Soledad no se ve la dicha vigilancia, ya que además es el propio personal del ayuntamiento quien supervisa la seguridad de estos espacios, en donde si bien no se tiene a gente con presencia las 24 horas, si se mantiene constante vigilancia.