Intensificar lucha contra el dengue en SLP, pide diputada Yolanda Cepeda Echavarría

Ante la llegada de lluvias en la entidad, es importante que la población de la zona Huasteca fortalezca los programas contra el mosquito de dengue.

La legisladora Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, señaló que se inició con la campaña de deschatarrización y limpieza de patios entre la población.

El objetivo es evitar la proliferación de mosquitos, por lo que es importante que las autoridades municipales mantengan la vigilancia y apoyen en el retiro de materiales que puedan generar proliferación de insectos.

“Siempre le he apostado a que los ayuntamientos inviertan recursos importantes para temas de prevención, en este caso hacer deschatarrización y que nosotros mismos en nuestras casas si tenemos llantas que ya no nos sirvan, si tenemos tanques que no sirvan que hagamos los propio para retirarlos y que desde la familia hagamos esa campaña de luchar contra el dengue”.

Dijo que es importante fomentar entre las escuelas las acciones de prevención, y de atención médica inmediata cuando se tenga sospecha de algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza o muscular y articular.

Por otra parte, señaló que se espera también que las lluvias que se han registrado favorezcan a los productores agropecuarios de la zona huasteca, para la recuperación de sus cultivos, y el manejo de sus animales.

“Porque la huasteca potosina vive de la caña, de la agricultura, de la ganadería y ahora estamos con la intención de recibir agua pronto para que los cultivos de la gente, las comunidades que sembraron maíz, chile, litchi que es una producción importante, naranja, mango, esperamos no deje de llover en el estado”.