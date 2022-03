Integrantes del Sindicato del Conalep denuncian a Patricia Álvarez Escobedo

Integrantes del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Conalep (SATTCONALEP), denunciaron un clima de confrontación y de terror perpetrado presuntamente por la actual directora de ese sistema educativo, Patricia Álvarez Escobedo.

Fueron, María Jovita López Hernández, Secretaria General y Felipe Méndez Moreno, Secretario de Organización de ese gremio quienes detallaron que posiblemente esto esté ocurriendo porque hay un déficit anual de 20 millones de pesos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al igual, declararon que el hallazgo de la mina de Criptomonedas puede ser una cortina de humo fabricada por la funcionaria, debido a que cada mes tiene problemas para pagar la nómina pero para ellos resulta inverosímil que no haya dinero en la administración cuando se está contratando a nueva plantilla laboral.

Enumeraron que desde el mes de diciembre pasado se retrasó el pago del aguinaldo de quince días para los docentes “más allá de la fecha convenida en el Contrato Colectivo y la funcionaria aplicó medidas represivas a las protestas docentes. También ha hecho descuentos ilegales a los trabajadores aun cuando ellos asistieron a sus centros de trabajo y ya habían culminado sus actividades del semestre, únicamente como represalia a la protesta por el retardo en el pago del aguinaldo”.

Una segunda represalia a los trabajadores fue la negativa al pago de las prestación de días económicos por supuestas inasistencias de los docentes. De tales inasistencias no existe prueba alguna, por lo que esta negativa es una violación al Contrato Colectivo.

Un tercer golpe a la planta docente fue la disminución arbitraria del puntaje del estímulo al desempeño sin justificación alguna y sin dar al trabajador el derecho de ser escuchado. “Esto es un artero golpe a la buena disposición que siempre han tenido los profesores a participar en las actividades del Colegio y a mejorar su desempeño académico.

De todas estas violaciones laborales se seguirá el proceso legal correspondiente. No contenta con estos golpes a los derechos laborales de los docentes se ha dedicado a la intervención en asuntos sindicales, convocando a reuniones con maestros para denostar a la dirigencia de nuestro sindicato de manera pública, abierta y sin ningún escrúpulo, a sabiendas de que la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deberán abstenerse de intervenir en asuntos sindicales”.

Aseguraron que dado que el sindicato oficialista ha abandonado la defensa de los derechos de sus afiliados, ha comenzado una migración de los docentes hacia nuestro sindicato SATTCONALEP, Patricia Álvarez está haciendo lo que han hecho directores anteriores: convertirse en dirigente de facto del sindicato oficial, arguyendo que ella si sabe de sindicalismo y tratando de obstaculizar el quehacer del sindicato que representamos el cual tiene un registro oficial desde el año 2005 y una toma de nota reconocida por la autoridad laboral. Tal es su intervención en asuntos que son de los sindicatos que ha permitido inflar el padrón de los afiliados al sindicato mayoritario”.

En estos momentos han detectado que se han contratado en exceso trabajadores eventuales, reconociendo docentes que están fuera del sistema “para tapar esto, se vale de cortinas de humo como las presuntas minas de críptomonedas, de esto no ha hecho más que difundir información contradictoria, que ha ido modificando conforme pasa el tiempo. De todo esto ya hemos informado al gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona a quien pedimos su intervención en estos asuntos a fin de que se evite que el Conalep regrese a tiempos de conflictos que ya fueron superados y evitar se siga promoviendo ese clima de confrontación que no coadyuva a la misión educativa del Conalep”.

Con respecto a este tema, en la Dirección General del Conalep, indicaron que “este es un sindicato del Conalep que no tiene su documentación en regla. No cuentan con toma de nota, ni acta de asamblea. Tampoco transparentan sus cuotas en el portal obligado de Transparencia, sus cuotas se entregaron a la Procuraduría Laboral hasta en tanto no entreguen su documentación que los acredita como Secretaria General actual se le entregarán”.

