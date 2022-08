"Para que vean las autoridades que no se nos olvida, que andamos en la lucha", este martes, integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros se manifestaron frente al Palacio de Gobierno.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros se manifestaron en el Centro Histórico de San Luis Potosí, donde colocaron las fichas de búsqueda de sus familiares.

Al respecto, la señora Martha Martínez Hernández, quien busca a su hermano Juan Carlos desaparecido el 1 de abril de 2017 en El Naranjo, indicó que esta manifestación se hizo con el objetivo de que las autoridades vean "que no se nos olvida, que andamos en la lucha, a ellos a veces se les olvida, pero a nosotros no".

En ese sentido, denunció que no se ha aplicado todo el presupuesto para la búsqueda de personas, y quienes participan en las búsquedas ya sólo reciben apoyo para los traslados.

Y es que la necesidad de encontrar a sus familiares, ha llevado a que varias mujeres se unan al colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros para realizar su propia búsqueda; doña Martha se unió al colectivo a los 10 meses de que desapareció su hermano, y también su cuñada participa en algunas ocasiones.

Su hermano fue sustraído de su negocio por hombres armados que se lo llevaron rumbo a Ciudad Mante, a pesar de los años que han transcurrido, las autoridades no tienen una línea de investigación, por lo que doña Martha acude a las búsquedas en todo el estado e inclusive en otras entidades, "no sé dónde lo pueda encontrar". Aunque tiene la esperanza de encontrarlo con vida, es consciente de que también puede localizarlo sin vida, pero no piensa dejar de buscarlo.

Frente al Palacio de Gobierno colocaron las fichas de búsqueda de sus desaparecidos impresas en cartulinas y lonas, pero también en mantas bordadas que son producto de un taller que tomaron algunas integrantes del colectivo a manera de terapia, "fue una distracción y aparte nos sirve para esto".