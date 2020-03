Instituto Tecnológico llega a su 50 Aniversario

Con más de 15 mil jóvenes formados como profesionistas, el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus San Luis Potosí, llega a su 50 aniversario.

En 1970 fue creada una escuela técnica en la Capital potosina, en la cual se otorgaría educación de nivel bachillerato, y poco a poco comenzaron a crearse diversas carreras hasta que se separó la educación media superior del sistema tecnológico y quedó como una escuela de ingeniería y licenciaturas; la Sección 24 del Sindicato de Ferrocarriles Nacionales de México donó los terrenos en donde se construyó la institución educativa que comenzó actividades en septiembre de 1970.

Los recursos fueron aportados por el gobierno federal y fue inaugurado por el gobernador Antonio Rocha Cordero, con Carlos Eduardo Peart y Felipe como director, y 337 alumnos distribuidos en las carreras de: Técnico en Máquinas-herramientas, Técnico en Electricidad, y Técnico en Máquinas de Combustión Interna; dos años después se agregó la carrera de Técnico en Electrónica, y en 1973 las de Ingeniería Industrial en Producción e Ingeniería Industrial en Electrónica, con lo que se convirtió en Institución de nivel superior.

Al ser el único instituto tecnológico en San Luis Potosí, fue nombrado Tecnológico Regional, y aunque ahora es Instituto Nacional de México campus San Luis Potosí, aún es conocido popularmente como “Tec Regional”. Su oferta académica alcanza ya las 10 carreras: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, e Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como Licenciatura en Turismo y Licenciatura en Administración, además de dos maestrías en Ingeniero en Electrónica y en Mecánica.

Las instalaciones comenzaron con el Edificio Administrativo, y al paso de los años se sumaron nuevos espacios mientras que algunos otros cambiaron de uso, por ejemplo la antigua biblioteca ahora funciona como sala de reuniones, se construyeron laboratorios para cada una de las carreras, y actualmente está en rehabilitación la cafetería, además de que se han cerrado los accesos para mejorar la seguridad de los alumnos.

Cuatro de sus carreras están acreditadas, la Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Informática por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), y las de Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables y Afines (CACECA); y desde junio de 2006 tiene Certificación en la norma ISO 9001:2000 en todos sus procesos por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC).

Estudiantes del ITSLP han logrado posicionarse a pesar de al competencia académica de otras ciudades / Daniel Esquivel

HOY ES DIRIGIDO POR UNA MUJER, ESPERANZA AGUILLÓN ROBLES, EGRESADA DEL TEC

Después de 15 directores, actualmente el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí es dirigido por una mujer, Esperanza Aguillón Robles, quien además es la primera directiva egresada de la propia institución. El Tec cuenta con una plantilla de 104 trabajadores administrativos, 235 docentes, y 300 trabajadores por honorarios.

La directora de la institución manifestó que la principal problemática para el Tec ha sido estar a la altura de lo que San Luis Potosí requiere, por lo que se ha trabajado en la modernización de los laboratorios, se tiene relación estrecha con las empresas para conocer y atender sus necesidades en cuanto a personal, y año con año se capacita a los docentes. Como ejemplo mencionó que desde hace un año han comenzado a capacitarse en Tecnologías de la Información y Comunicación para incluir el uso de medios virtuales en la impartición de sus clases.

Cuatro de las carreras impartidas en el ITSLP están acreditadas / Daniel Esquivel

NIVEL ACADÉMICO

En este medio siglo, el Tecnológico ha tenido diferentes modelos educativos y en cada uno se ha buscado la capacitación del personal docente para que apliquen las mejores técnicas en pedagogía para entregar a la sociedad profesionistas que respondan a sus necesidades, lo que ha llevado a prepararlos para competir en el mundo laboral no sólo con profesionistas de otras instituciones locales, sino también de escuelas como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que el desarrollo económico de San Luis ha atraído a profesionistas de otros estados del país, así lo refiere Miguel Ángel Mota Velázquez, quien tiene 10 años como docente del área de Eléctrica, Electrónica y Mecatrónica.

Destacó que los estudiantes del Tec de San Luis han logrado posicionarse a pesar de que en el Estado ya hay profesionistas de otras ciudades, lo que a su parecer, muestra que la institución cuenta con un buen nivel académico, y es que indicó que además de trabajar en la actualización de los programas se cuenta con laboratorios equipados con tecnología de punta, “que ayuden a formar ingenieros que puedan atender las necesidades en cuanto a la industria 4.0 y tengan un perfil que permita que se posicionen en puestos estratégicos”.

Señaló que una de las ventajas que ofrece la institución, es que en el mismo sitio los estudiantes pueden encontrar un espacio donde forman aptitudes para desempeñarse como profesionistas, se fomentan los valores y pueden realizar también actividades deportivas y culturales, por lo que invitó a las nuevas generaciones a “que confíen en nosotros para su formación profesional, les garantizamos que van a tener las competencias para tener buen trabajo al salir, que van a tener excelentes laboratorios para hacer prácticas”.

Como parte de su compromiso por responder a las demandas del mercado laboral en el Estado, el Tec retomó la Licenciatura en Turismo, que durante unos años se había suprimido de sus planes de estudio, y actualmente es una de las que cuenta con más convenios para intercambio académico fuera del país, informó Ana María Aguilera Sánchez, quien es egresada del Instituto Tecnológico y ha laborado 35 años en la institución.

La docente mencionó que había instituciones privadas que también ofrecían la carrera de Turismo, sin embargo lo hacen con un alto costo, mientras que el Tec trabaja acorde a las necesidades del entorno, por lo que incluso se busca ofertar dentro de poco, un Diplomado en Turismo de Reuniones, que es el segmento en que ha pedido trabajar el sector hotelero.

En esta carrera se han unido prestadores de servicios que imparten algunas asignaturas, y esta cercanía ha permitido al Tec conocer las necesidades del mercado laboral para así delinear sus programas de estudios y entregar profesionistas que den respuesta a las necesidades de las empresas, para lo cual también se preparan mediante intercambios académicos en el extranjero, como Paraguay, Costa Rica, Francia y Chile, en donde los alumnos realizan su residencia.

Y así como en esta carrera se busca que los estudiantes cuenten con experiencia en el “mundo real” antes de egresar, hay otras cuatro especialidades en las que se trabaja con el Modelo de Educación Dual, en el que participan empresas como Mabe, SEL, Faurecia, Musashi, Autoneum, Eaton y Valeo, que albergan a los alumnos por determinado periodo durante el cual el estudiante trabaja sobre objetivos de la empresa y esto les permite contar con experiencia antes de terminar su preparación académica.

El Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus San Luis Potosí, llega a su 50 aniversario y en sus años ha formado a más de 15 mil jóvenes / Daniel Esquivel

LOS EGRESADOS

En palabras de egresados, el Tecnológico de San Luis, les aportó las herramientas necesarias para insertarse al mundo laboral; en su caso, Gaspar Aguilar, ha alcanzado el cargo de director de operaciones de Cummins México y responsable del negocio de componentes para América Latina, y asegura que el Tec “tiene una plataforma probada que ayuda a sus estudiantes a desarrollar competencias… entrega egresados con enfoque, responsables, con capacidad analítica, de buen nivel educativo y deportivo”, y menciona que en lo particular, le ayudó a desarrollar su capacidad de razonamiento abstracto.

Para Javier Álvarez Charqueño, Ingeniero Industrial, “lo que nos enseñaron en el Tec me ayudó a crecer también como persona, nos dan herramientas para no solamente salir a trabajar en alguna empresa o negocio, sino también sobresalir en diferentes ámbitos”, ya que no solamente ha podido desempeñar su profesión, sino que ha seguido con una actividad que había iniciado en la institución, al trabajar la pintura y diseño.

Javier ha participado ya con algunas asociaciones y ha estado a cargo de murales en empresas y lugares como Querétaro, también pintó el kiosco de la plaza principal de Tamasopo y está por realizar un mural conmemorativo del 50 aniversario de su alma máter; en un mensaje a las futuras generaciones, mencionó que si bien las instituciones otorgan las herramientas, depende de cada persona lograr sus proyectos.

Y ¿por qué elegir el Tecnológico de San Luis sobre otras instituciones? para la directora la respuesta está en la formación que se tiene, “soy la octava de nueve hermanos, soy la única que estudió en un tecnológico, y creo que la diferencia es que vamos directamente a atender la situación, la forma como vemos la vida o el trabajo… vamos a tareas más específicas, más identificadas, buscamos la raíz del problema y lo atendemos”.

Finalmente, indicó que ser la primera egresada en dirigir la institución representa un gran compromiso y responsabilidad, aunque agregó que “otra de las cosas que nos deja el Tecnológico es vivir la vida con pasión, y con pasión queremos trabajar para ella”.