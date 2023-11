Instala INE Consejo local para elección de 2024 en SLP

Con la presencia de autoridades estatales, federales, diputados, magistrados y representantes de los partidos políticos, se instaló el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, para completar el arranque del proceso electoral federal donde se elegirá Presidente de la República, tres Senadores de la República y siete Diputados Federales de mayoría.

El delegado del INE Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, acompañado del doctor Ukibe Espada Zancona, consejero general del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, refrendó el compromiso con la democracia y con la ciudadanía, al instalarse en un consejo general y declarar el inicio del proceso del pasado 7 de septiembre.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Los 300 consejos distritales en el país se instalarán el día primero de diciembre para desarrollar los trabajos operativos de relevo de más 20,300 cargos que estarán en competencia para definirse el 2 de junio, en que más de 97 millones de mexicanos podrán decidir, mediante elecciones libres, limpias, transparentes y justas, tal y cual sucede desde el año 1991, después de haberse creado el Instituto Federal Electoral.

En San Luis Potosí, se renovarán 536 cargos, 27 diputaciones locales, 58 presidencias municipales, 64 sindicaturas, 387 regidurías, y, por supuesto, la renovación del Poder Ejecutivo de la República Mexicana y del Congreso Federal.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“Esta presidencia de consejo local no claudicará en lo mandatado por la Constitución. Estamos listos, atentos ya para construir todos juntos, ciudadanía e instituciones, unas elecciones dotadas de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Pero el contexto no es sencillo. Es claro que enfrentaremos elecciones complejas, quizá como no las hemos visto antes, plenas de retos legales, de retos políticos, de retos operativos”.

Aispuro Cárdenas dijo que “lo digo fuerte y claro, el INE hará prevalecer la razón democrática y la vocación del pueblo mexicano por la civilidad y por el Estado de Derecho. Sobre esto no quitaremos el dedo del renglón. Sobre esto no hay opción. Hoy como nunca, la organización clara y cuidadosa de los próximos comicios se vuelve indispensable. Garantizar la estabilidad social y la paz de este país será la consecuencia de una jornada electoral ordenada, participativa y civilizada”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“Nuestra misión, es lograr el 2 de junio de 2024 una jornada electoral pacífica en un contexto claramente crispado. Por ello, exhorto a los partidos, a los dirigentes, a los aspirantes a candidaturas y a los gobiernos a que honremos la civilidad, a que observemos comportamientos de altura, que proscribamos la violencia y las malas prácticas y a que reconozcamos la aceptación de la derrota como una regla de oro de la cultura democrática”.

“Esto espera el país de todos y todas, nosotras y nosotros. Por mi parte, empeñaré mi propósito de que todas las acciones institucionales se apeguen a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, pero también de que ustedes, consejeras y consejeros y representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes se aseguren de que así sea, de que así pase”.