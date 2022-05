Inspectora de la Secundaria Técnica 39 se defiende

Irma Moncada supervisora de la escuela Secundaria Técnica número 39, Ricardo Macías Salinas, rechaza rotundamente los señalamientos de docentes y padres de familia que la acusaron de hostigamiento y afirma que detrás de una campaña de desprestigio en su contra está el director general de la institución, Ignacio Coral Lizama.

El pasado 18 de mayo, profesores y padres de familia de esta escuela que se localiza en las calles de Sevilla y Olmedo de esta capital potosina, cerraron las instalaciones del plantel para denunciar presuntas irregularidades de esta supervisora que a decir de las supuestas víctimas, emprendió acciones para hostigarlos como es el caso de colocar un segundo reloj checador, sin embargo está servidora pública se defiende y niega presionar a maestros y mucho menos pasar por encima de sus derechos laborales.

"Yo le notifico que la supervisión donará un reloj checador, y la dirección lo iba a instalar y ponerle un software, cuando le mando por correo oficial, el señor director no réplica nada, él director puede decir si lo acepta o no, él no me notificó nada, no me dijo que los maestros estaban inconformes, cuándo llegó a la escuela me acusan de acoso laboral. En primer lugar el reloj checador es un instrumento de seguimiento administrativo al que todo maestro está obligado a hacer".

Al parecer, el reloj checador que tenían en la institución era de tarjeta y ahora lo harán digital, lo que aparentemente molestó a los profesores que a decir de esta inspectora son faltistas "en esa escuela la asistencia es muy irregular y mi obligación es darle una respuesta a los padres de familia".

Relató que una gran mayoría de profesores abandonó las aulas dejando a sus alumnos para manifestarse en su contra y de ello el director no hizo reporte cuando es su obligación hacerlo.

"El director manipuló a los maestros y les dijo que era una imposición, y estoy recabando todas las evidencias para demostrar lo contrario, incluido cuando la hija del director que es psicóloga en la institución, grababa todo, cuando los maestros salieron a manifestarse en mi contra. Estamos saliendo de una pandemia, creo que debemos estar colaborando y no peleando".