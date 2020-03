Insisten universitarias que la UASLP protege a acosadores

Antes de que se celebrase el día Internacional de la Mujer, un grupo de universitarias volvió a salir a las calles de la capital potosina para hacer saber su descontento contra el acoso del que han sido víctimas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

Un grupo de aproximadamente 50, colocó al exterior del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, colocaron un tendedero con denuncias anónimas en contra de profesores y directivos de las distintas facultades.

Las que se dijeron integrantes del colectivo "Mujeres organizadas de la UASLP", portaban paliacates verdes y morados que cubrían sus rostros "el día de hoy como universitarias, decidimos organizarnos para hacer públicas todas aquellas denuncias de acoso, hostigamiento, abuso sexual e incluso feminicidio que encubre la UASLP".

A su consideración, la casa de estudios universitaria, presuntamente ha protegido a los acosadores, al igual ha revictimizado a quienes han hecho alguna denuncia verbal señalándolas como "provocadoras" y ha disminuido la gravedad de las agresiones sexuales que ocurren dentro de las aulas, laboratorios y pasillos.

"No vamos a permitir que ninguna otra mujer dentro de la UASLP asista a clases con miedo, con impotencia y con frustración, nosotras tenemos memoria y pedimos reparación a todas aquellas alumnas que fueron agredidas".

Hicieron la entrega formal de documento en el que pedían respuestas a las denuncias, investigaciones vigentes de acoso y hostigamiento, destitución de los funcionarios que violentaron a las alumnas, así como a los que no prestaron atención a sus quejas de hostigamiento.

"Exigimos que no haya ni perdón ni olvidó, porque el daño ya está hecho y se sigue haciendo, cuando termine esta administración, no queremos un machista, ni una persona que no tome acciones para proteger y mejorar la comunidad universitaria".