Insisten pobladores en plan de apoyo alimentario

Sigue la petición al gobierno federal para que otorgue despensas a las familias que se han quedado sin empleo y sin alimentos a causa de la pandemia, por lo que este jueves nuevamente hubo manifestación frente a la delegación de la Secretaría del Bienestar.

A pesar de las múltiples protestas, no ha sido atendida la petición de apoyo con despensas para familias que se han quedado sin sustento en la contingencia sanitaria; Rigoberto García Arriaga, una de las personas que reclaman atención del gobierno federal, indicó que hace alrededor de un mes, el delegado Gabino Morales Mendoza salió y los atendió, les pidió hacer un listado de sus requerimientos, pero han regresado y ya no los recibe, por lo que no han podido entregar la lista.

Recordó que a nivel nacional se habla de un millón de empleos perdidos a causa de la pandemia, y entre ellos hay miles de potosinos que se encuentran en casa sin empleo y sin alimentos, por lo que piden al gobierno federal un plan de apoyo alimentario, "porque el gobierno estatal no ha hecho caso ante las peticiones".

En la manifestación participaron habitantes de Las Terceras, Urbi, Manuel Serrano y Terremoto, aunque aseguran que son entre 15 mil y 20 potosinos los que requieren de apoyo alimentario en tanto se reanudan todas las actividades económicas para que puedan volver a trabajar.